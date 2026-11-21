Este martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre se publicará la última encuesta de VEA Panamá de este 2026. Un estudio que tuvo que retrasar su ejecución y publicación como consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre.

Viajar al interior del país siempre representa una oportunidad para reconciliarse con muchas cosas. Con la gente, costumbres, paisajes y, sobre todo, con esa realidad que muchas veces desde la ciudad capital dejamos de mirar.

Pero esta vez fue diferente. El viaje dejó una preocupación difícil de ignorar y muchas preguntas sobre el país que estamos construyendo y, particularmente, sobre el país que estamos dejando atrás.

El terremoto del 9 de octubre marcó un antes y un después para muchas comunidades del interior. No hace falta demasiado esfuerzo para comprenderlo. Basta con recorrer algunas de sus calles, observar los negocios que permanecen cerrados y desalojados, los locales que intentan reconstruirse y las casas con el sticker rojo de inhabitable, huellas que todavía deja una tragedia que, aunque ya no ocupa los titulares de los medios, sigue presente en la vida cotidiana de miles de personas.

Lo vimos en Soná, en Macaracas, La Villa de Los Santos, por mencionar algunas comunidades. Allí donde uno espera encontrar la normalidad de siempre, aparecen las señales de una recuperación que todavía está lejos de completarse y es precisamente donde comienza una reflexión más profunda.

Hoy pareciera que Panamá está viviendo dos realidades distintas. En realidad, esa distancia siempre ha existido, pero hoy resulta mucho más evidente. Son dos países que comparten un mismo territorio, pero que enfrentan circunstancias, oportunidades y preocupaciones muy diferentes. Una es la que transcurre en la ciudad capital, donde la cotidianidad continúa, los problemas ocupan otros espacios y las preocupaciones responden a su propia dinámica. La otra es la que enfrentan muchas comunidades del interior, donde todavía hay familias esperando respuestas, comerciantes tratando de recuperar sus negocios y ciudadanos que no saben cuánto tiempo les tomará volver a empezar.

Un negocio cerrado no representa solamente una puerta que dejó de abrirse. Detrás hay empleos, familias, compromisos económicos y una actividad comercial que sostiene a otras personas. Una vivienda afectada no es únicamente una estructura que necesita reparación; es el hogar, la seguridad y la tranquilidad de una familia.

Por eso, la recuperación no puede medirse exclusivamente por la ayuda entregada o por las acciones anunciadas. También debe medirse por la capacidad de las personas de recuperar su vida, su trabajo y sus oportunidades.

Hay algo que me llamó particularmente la atención durante este recorrido, la distancia entre la dimensión de lo que todavía se vive en estas comunidades y la atención que el resto del país parece prestarle.

Las tragedias no terminan cuando desaparecen de las noticias. Tampoco cuando dejamos de hablar de ellas. Terminan cuando las familias pueden recuperar su tranquilidad y las condiciones para seguir adelante.

Panamá no puede acostumbrarse a que una parte del país tenga que resolver sola las consecuencias de una tragedia mientras la otra continúa como si nada más existiera.

Porque el país no termina en la ciudad capital y lo que sucede en el interior también define quiénes somos como sociedad.

La última encuesta de VEA Panamá de este 2026 nos permitirá conocer nuevamente la percepción de los ciudadanos y comprender mejor las distintas realidades que atraviesa Panamá. Sin embargo, hay cosas que ninguna cifra puede transmitir por completo...

El terremoto dejó daños materiales, pero también nos dejó una pregunta: ¿estamos mirando a todos los panameños con la misma atención?