¡Qué mala costumbre hemos adquirido los panameños de desacreditar o descalificar a los que no piensan igual que nosotros! Muchos no terminan de entender que es un algoritmo el que hace que en sus redes sociales solo reciban mensajes o comentarios de quienes piensan de forma similar o igual a ellos mismos, y terminan autoconvenciéndose de que “todo el mundo piensa igual que ellos”.

Cuando deben sustentar su forma de pensar y no encuentran un fundamento de peso, obviamente les resulta muy difícil mantener esa discusión fundamentada y, por consiguiente, les resulta mucho más fácil creer en cualquier cosa que les suene similar a como ellos mismos piensan, sin tomar en consideración otras formas de pensar.

Lo sucedido esta semana en relación con el atentado contra el comunicador Rolando Rodríguez no tiene asidero y menos justificación alguna, ya sea que usted coincida o esté en contra de sus escritos o publicaciones, no de ahora, sino desde hace muchos años. Es un periodista meticuloso, investigador y de los que les busca todos los posibles lados a la noticia que publicará.

Conozco al señor Rodríguez desde hace muchos años, cuando coincidimos en un medio de comunicación que abiertamente “se atrevía” a hacer sonar la campanita argumentando contra el narcorrégimen que nos gobernaba en esos tiempos. Tuvimos una escuela muy estricta con figuras como Justo Fidel Palacios y Fernán Molinos como maestros, dos hombres que fueron ejemplos de grandes comunicadores y con quienes desarrollamos lo que fue calificado, en su momento, como “el mejor noticiero de la televisión”.

No estoy defendiendo a ultranza a Rolando, pero sí puedo dar fe de su minuciosidad, su intensidad, su estilo (a veces macarrónico) y su tono de voz. ¿Si tiene razón en todo lo que ha escrito? No lo sé; para eso están los investigadores, pero de lo que sí puedo dar fe es de que él cree en cada palabra que escribe. No así varios de los que hoy pretenden hacer leña del árbol golpeado.

Querer desviar la atención de un caso tan serio como un atentado contra los bienes y la vida de un ser humano es una señal de cobardía. No es coincidencia que algunos de los que salieron a tergiversar la historia, para convertirla en una riña de barrios populosos combinada con telenovela, practiquen esa característica. Son cobardes...

Y otros a los que se les puede considerar como el monito que baila cuando su dueño les da un pedacito de maní, banana o fresa y siguen bailando hasta que el dueño les avise. Dice el dicho: “Dios los cría y ellos se juntan”.

Conozco a varias personas que se han sentido ofendidas o afectadas por los escritos del referido periodista; sin embargo, eso no debería ser un punto de partida para desacreditar todo lo que él escribe y mucho menos para poner en duda lo que ha declarado.

No en vano varios gremios han salido a defender, más que a los afectados, el derecho que tiene cualquiera para expresar su opinión o sencillamente lo que defiende como persona. La ley nacional tiene varios recursos que pueden ser ejecutados por quienes se sientan ofendidos o atacados por cualquier noticia o investigación que un periodista exponga. Tenemos la obligación de darle la oportunidad al sistema judicial de hacer su trabajo. Quienes creemos en la libertad, el derecho de expresión y el respeto a las ideas —similares o no a las propias— tenemos que luchar, defender y expresarnos en ese sentido.

La democracia se fundamenta en ese balance que debe tener el mejor sistema de gobierno que conozco; se basa en tres poderes que conforman el Estado y que juntos deben convertirse en el ojo avizor de los electores y del pueblo en general. Que los cobardes y charlatanes sean descubiertos y que se les demuestre que pueden tener todo el dinero del mundo, pero que no pueden comprar la conciencia de quienes sí queremos a la patria que nos vio nacer y la queremos libre, justa y democrática.