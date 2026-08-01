El primer refugio

Hay experiencias que parecen simples hasta que comprendemos el profundo mensaje que hay tras de ellas. Hace unos días, durante un viaje al Archipiélago de las Perlas, tuve el privilegio de contemplar uno de esos espectáculos que transforman la mirada que le damos a la naturaleza y permanecen para siempre en la memoria: el avistamiento de ballenas jorobadas.

Estos mamíferos marinos año tras año recorren miles de millas desde las frías aguas de la Antártida hasta el cálido Pacífico panameño para dar a luz y alimentar a sus crías.

Mientras la guía del tour explicaba el recorrido de las ballenas, observaba la inmensidad del océano teñido de un azul turquesa sereno, y entendí que aquel viaje no era únicamente una migración: era un acto de amor. Las aguas del Pacífico ofrecen un santuario natural: temperaturas cálidas, tranquilidad y una menor presencia de depredadores.

Allí, las madres encuentran el ambiente propicio para proteger a sus ballenatos durante sus primeras semanas de vida y ofrecerles el alimento que determinará su fortaleza para el largo retorno a casa.

Como considero que el mundo animal nos da tantas enseñanzas a los seres humanos, no pude evitar pensar en las madres humanas. También ellas necesitan un espacio seguro, íntimo y libre de temores para estrechar contra su pecho a sus hijos y alimentarlos.

La lactancia materna es mucho más que un acto biológico; constituye el primer lenguaje del amor. En cada toma se construye un diálogo silencioso donde el calor de la piel, el sonido del corazón materno y la mirada compartida fortalecen un vínculo que acompañará a ambos durante toda la vida.

Quizá por eso la analogía entre la mujer y la ballena jorobada no sea una coincidencia. Ambas pertenecen al grupo de los mamíferos, una extraordinaria creación de la naturaleza caracterizada precisamente por la capacidad de producir leche para alimentar a sus crías.

La naturaleza parece recordarnos que el alimento más importante en los primeros días de existencia no solo nutre el cuerpo, sino también el alma.

La leche materna comienza a producirse durante el embarazo gracias a la acción coordinada de diversas hormonas. Después del nacimiento, la disminución de ciertas hormonas permite que las glándulas mamarias fabriquen leche, mientras que otras favorecen su salida cuando el bebé succiona.

Este maravilloso mecanismo también ocurre en las ballenas, adaptado a las exigencias del océano y a las enormes necesidades energéticas de sus crías.

Aunque la leche de la mujer y la de la ballena cumplen la misma misión, cada una está perfectamente diseñada para su especie. La leche humana contiene agua, proteínas, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas, minerales, anticuerpos y células inmunológicas que protegen al bebé. Por otro lado, la leche de la ballena jorobada, en cambio, posee un contenido extraordinariamente alto de grasa, superior al de la leche humana.

Esa riqueza energética permite que el ballenato aumente rápidamente de peso y acumule las reservas necesarias para soportar la larga travesía hasta las aguas antárticas, donde aprenderá a sobrevivir en un ambiente más exigente. La naturaleza, una vez más, adapta cada detalle a las necesidades de quien recibe ese primer alimento.

Mientras contemplaba a una madre emergiendo lentamente junto a su cría, comprendí que aquella inmensa ballena no solo estaba enseñándole a nadar o a orientarse. Estaba transmitiéndole seguridad. Estaba mostrándole que el mundo puede explorarse, pero siempre hay un sitio seguro donde volver.

Lo mismo ocurre entre una madre y su hijo. La lactancia no solo alimenta; también consuela, regula la respiración, fortalece el apego y transmite confianza. En ese pequeño espacio entre unos brazos y un pecho se construye la primera sensación de protección que tendrá un ser humano.

Tal vez por eso las aguas tranquilas del Archipiélago de las Perlas poseen un significado que trasciende la belleza de su paisaje. Su silencio, su inmenso color turquesa y su calma representan el escenario perfecto donde la vida comienza serenamente de nuevo.

De la misma manera, el hogar y los brazos de una madre deberían ser siempre ese océano seguro donde un hijo encuentre calor y paz.Al regresar de aquel viaje comprendí que las ballenas no vienen únicamente a dar a luz. Vienen a recordarnos una verdad que los seres humanos, a veces, olvidamos en medio de la prisa: los comienzos necesitan seguridad y ternura.

La naturaleza no improvisa. Las ballenas recorren miles de millas porque saben dónde la vida tiene mayores posibilidades de florecer. Las madres amamantan porque su cuerpo ha sido preparado para ofrecer el alimento perfecto en el momento preciso.

Quizá esa sea la enseñanza más hermosa que esconden las ballenas jorobadas cuando visitan nuestras costas entre julio y octubre. Su travesía nos recuerda que los vínculos más fuertes nacen del cuidado.La naturaleza es sabia y solo hay que dar un vistazo para darnos cuenta de todo lo que podemos aprender de ella.Aprovechemos esta hermosa experiencia para celebrar juntos la semana de la lactancia materna como vínculo indisoluble entre madre e hijo.