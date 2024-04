Elecciones y corrupción

Transcurridos 35 años en nuestra tibia era democrática, estos preceptos enunciados en nuestro país y algunos otros del continente parecen más sinónimos que conceptos diferentes. ¿Por qué suceden? Están vigentes porque la naturaleza política del hemisferio los mantiene vivos, vinculados, alimentados por un cordón umbilical. La clase política siendo la resultante de los poderes constituidos desde una esfera o ventana contigua para los politólogos es la criptocracia que no es más que el poder oculto que controla las instituciones del Estado, en nuestra latitud son visibles, no les interesa en lo absoluto esconderse. Son ellos; las transnacionales, los empresarios internos corruptos y el narcotráfico asentados en la sociedad y que se activan de manera coordinada, creando un grupo delincuencial: amparado y protegido por las autoridades que previamente fueron donatarios de sus campañas electorales y cuya facultad de recibir donaciones está vigente en la inescrupulosa Ley electoral. Las elecciones son un festín de promesas provenientes de partidos políticos que se les identifica como meras sucursales o franquicias comerciales. Ya en otros escritos hemos expresado que la política electoral se convirtió en un negocio para gobernar. Los ejemplos palpables son las mineras, la constructora Odebrecht, como apuntó Juan Carlos Varela “recibir donaciones no es delito” solo es una herencia presidencial constituida legalmente para las elecciones dándole la categoría de ley al clientelismo institucionalizado. ¿Hay arreglo a estos males? Por supuesto que sí, al igual que otras organizaciones serias que no pensamos en elecciones bastardas es decir, sin el verdadero origen y consentimiento popular, hemos venido pregonando, proponiendo una Asamblea Constituyente Originaria que reorganice un nuevo Estado cortando de raíz el abuso del poder y fortaleciendo las instituciones. En el caso particular del Tribunal Electoral, el Movimiento Independiente Nacionalista (MINA) presenta el conformar un Foro Constitucional Electoral que revise y reforme todo el título IV de la Constitución Política de la República de Panamá, que entre sus solicitudes consiste en eliminar el financiamiento privado, ya que es la puerta de entrada a estos grupos de donantes mancomunados; como señala Rómulo Roux, hay quienes viven sin trabajar de las donaciones de campañas, señalando a Ricardo Lombana. Estas reformas las elevaríamos ante la Asamblea Constituyente Originaria. Estas elecciones como las anteriores han sido manipuladas de hecho por estos siniestros poderes fácticos que no escatiman en poner y quitar candidatos a su gusto, los frena sus adversarios que puedan aglutinar más votantes, hoy ya sacados del padrón electoral no representan obstáculo para sus intereses, resumiendo la oferta electoral, en su mayoría provienen del mismo eje y en un Estado ideal tampoco estuvieran corriendo y fueran automáticamente inhabilitados. Lo observado en las pasadas elecciones, mismas que estuvieron marcadas por el abstencionismo y ausentismo, olímpicamente como se infla un globo marcaron un sospechoso 33% de votos. Hay buenos candidatos a puestos de elección popular que incursionan en estos comicios, pero desconocen la incidencia y manipulación que tienen y gozan estos grupos de poder para sus beneficios. Mientras sigamos regidos bajo este sistema político electoral, convertidos en un Estado eminentemente clientelar y más cerca como otras naciones en un narco Estado, las elecciones seguirán cargadas de corrupción. ¡Acción!