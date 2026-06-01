Finhub: el puente entre innovación, fintech y regulación

La innovación financiera está transformando la manera en que las personas y las empresas acceden a los servicios financieros, y Panamá avanza en esa dirección.

A un año de la creación del Hub de Innovación Financiera (Finhub), podemos afirmar que el país está consolidando un espacio donde las ideas pueden desarrollarse con una orientación clara, diálogo con las autoridades y reglas comprensibles desde el inicio. Finhub nació con un propósito sencillo pero poderoso: acerca la innovación a la regulación y transformar ese encuentro en oportunidades reales. Un punto de contacto 100 % digital donde las ideas encuentran acompañamiento para avanzar de manera ordenada, segura y sostenible.

Los emprendedores pueden aclarar dudas, validar sus modelos de negocio y entender si su actividad está regulada. Al mismo tiempo, las autoridades obtienen información directa sobre tendencias del mercado, lo que les permite anticipar cambios, identificar barreras y ajustar sus marcos normativos. Este intercambio permite que las innovaciones se desarrollen con claridad y responsabilidad. Fortalece la protección de los usuarios y fomenta un sistema financiero más transparente y competitivo. Además, contribuye a ampliar el acceso a servicios financieros, reduciendo brechas e incorporando a poblaciones que históricamente han quedado fuera del sistema formal.

El Hub opera de manera ágil y organizada. Cuenta con un nivel público, enfocado en los participantes, y un nivel interno donde las entidades coordinan acciones y dan seguimiento a cada caso. Todo el proceso se apoya en herramientas digitales que garantizan eficiencia, transparencia y confidencialidad, resguardando la información compartida.

Es importante entender el alcance de Finhub. No otorga licencias ni autorizaciones para operar, ni reemplaza los procesos regulatorios existentes. Tampoco es un Sandbox ni un programa de aceleración. Su valor está en orientar, acompañar y brindar claridad. Por ello, se dirige a proyectos concretos, con un grado de desarrollo real, como prototipos o pilotos en marcha.

El proyecto, desarrollado con apoyo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), forma parte de la estrategia regional del BID para construir una red que impulse el desarrollo de ecosistemas Fintech sólidos, sostenibles e innovadores en América Latina y el Caribe.

Esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto de las instituciones que integran el Consejo de Coordinación Financiera (CCF): la SBP, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Ipacoop, el Siacap y el Ministerio de Comercio e Industrias.

Los requisitos para participar son sencillos: la propuesta debe ser innovadora, relevante desde el punto de vista regulatorio y contar con información básica sobre el modelo de negocio, su público objetivo y su nivel de avance. Incluso los proyectos que no están regulados encuentran aquí recomendaciones y buenas prácticas, al tiempo que aportan información clave para entender mejor el mercado.

Desde su puesta en marcha, múltiples proyectos se han beneficiado, accediendo a orientación especializada, acompañamiento institucional y una mejor comprensión del entorno regulatorio. Este alcance refleja su impacto en el fortalecimiento del ecosistema fintech y en la promoción de una innovación más inclusiva y responsable.

Para quienes deseen conocer más o formar parte de esta iniciativa, Finhub cuenta con una plataforma accesible en línea. A través de su sitio web oficial —https://finhub.ccf.gob.pa/— los interesados pueden encontrar información detallada, explorar los requisitos de participación y dar el primer paso para conectar sus proyectos con el entorno regulatorio del país.

Finhub demuestra que es posible innovar con responsabilidad, escuchar al mercado y construir soluciones que generen valor para todos. Más que una plataforma, es un punto de encuentro que conecta talento, conocimiento y confianza. En un entorno en constante cambio, Panamá apuesta por un modelo donde la innovación no avanza sola, sino acompañada y guiada con visión de futuro.