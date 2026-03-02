Fraude corporativo en la era digital: ¿estamos preparados para el riesgo invisible?

La respuesta eficaz necesita un marco y la Guía de Gestión del Riesgo de Fraude COSO, ofrece una hoja de ruta para integrar la gestión de fraude al sistema de control interno y a la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM por sus siglas en inglés). Consiste en una gobernanza clara y con <i>accountability</i>, evaluación de riesgos por procesos, controles preventivos bien diseñados, investigación y remediación con protocolos y monitoreo.Para hacer esta transformación, una ruta de 90 días ayuda a pasar de la reacción a la predicción. El primer mes se centra en diagnosticar dónde duele: medir pérdidas, falsos positivos y <i>insult rate</i>, hacer un <i>stresstest</i> de controles críticos y mapear fuentes de datos disponibles (internas y externas) para modelos. El segundo mes implementa pilotos de alto impacto: aplicar IA GEN en casos activos para acelerar la revisión documental y desplegar un modelo de riesgo que unifique señales en <i>onboarding</i> y transacción. El tercer mes escala lo que funcionó y le pone gobierno, orquesta decisiones combinando reglas, formaliza políticas y controles alineados a COSO, define indicadores clave de riesgo e indicadores operativos, y crea un comité de modelo que vigile sesgo, y aplicabilidad con independencia y criterio técnico. El fraude corporativo en la era digital no es un problema aislado ni del futuro; es una amenaza sistémica que exige respuestas inmediatas y proactivas. En este contexto la pregunta no es si se debe actuar, sino cuán rápido y con qué profundidad, porque en la era digital, la integridad no es un atributo: es una ventaja competitiva.