Para comprender la importancia de las especies endémicas, primero es necesario definir el término. La Ley 24 de 7 de junio de 1995, sobre vida silvestre en Panamá, establece que una especie endémica “es aquella cuyo rango de distribución se restringe a una localidad específica”. En otras palabras, estas especies de flora o fauna no existen de forma natural en ningún otro lugar del planeta, pues poseen adaptaciones ecológicas únicas asociadas a un ecosistema determinado.

Un ejemplo es la rana dorada (Atelopus zeteki), clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “En Peligro Crítico (CR)”. Según esta organización, se presume que está extinta en estado silvestre (EW), ya que el último ejemplar fue observado en la naturaleza en 2009. Actualmente, la especie sobrevive únicamente en Panamá mediante rigurosos programas de reproducción en cautiverio.

En numerosos países se han promulgado leyes para proteger estas especies de individuos o grupos que comercian con los ejemplares, con sanciones severas destinadas a impedir su tráfico y comercio. La conservación de estos animales es esencial porque constituyen componentes únicos e irremplazables de la biodiversidad mundial. Al haber evolucionado de forma aislada en lugares específicos, su desaparición implicaría una pérdida definitiva para el planeta.

Además de su valor ecológico, estas especies pueden ofrecer importantes beneficios para la sociedad. Uno de ellos es su potencial medicinal: diversas plantas y animales endémicos contienen compuestos químicos que podrían contribuir al desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades presentes y futuras. Además constituyen ejemplares que muestran lo que ha sido la evolución histórica de la fauna y exponen sus características específicas que le confieren su sello distintivo.

Actualmente, muchas especies endémicas están amenazadas por la destrucción y fragmentación de sus hábitats, la introducción de especies exóticas, el tráfico ilegal, la cacería furtiva y los efectos del cambio climático. Sin embargo, en distintas regiones también se impulsan iniciativas para protegerlas y favorecer su recuperación.

En Panamá se ha formalizado la Evaluación Nacional de Áreas Clave para la Biodiversidad, que contempla el mapeo y la canalización de fondos internacionales hacia zonas con alta concentración de endemismo, especialmente en territorios originarios. Asimismo, se actualizan los Planes Nacionales de Conservación dirigidos a especies vulnerables, como los anfibios y los grandes felinos.

También se han puesto en marcha programas de reforestación para restaurar más de 1,300 hectáreas de zonas degradadas del Parque Nacional Soberanía, con prioridad para las especies nativas. Paralelamente, se establecen centros de cría en cautiverio y alianzas transfronterizas. Entre ellas destaca la CITES, tratado internacional que regula el comercio de especies amenazadas y establece controles aduaneros para prevenir el tráfico de flora y fauna endémicas.

Todo proyecto que se pretenda desarrollar en el territorio debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental que contemple la protección de las especies endémicas. Los proyectos de mayor alcance requieren estudios de Categoría II o III, los cuales incluyen un inventario de flora y fauna para determinar la presencia de endemismos en su área de influencia directa.

Si se prevé la afectación del hábitat de una especie endémica, el promotor deberá incorporar, según corresponda, un programa de rescate y reubicación de fauna o un plan de compensación ecológica orientado a restaurar el área con especies forestales. Por la alta biodiversidad existente en el país, es crucial que todos los proyectos realicen estos inventarios de forma rigurosa para asegurar que ninguna especie endémica sea impactada por la ejecución e implementación de estos.

Hacia el futuro inmediato se requiere fortalecer la capacidad institucional en este tema, sobre todo contar con un mapa de sitios con presencia de especies endémicas; con un sistema de monitoreo y seguimiento permanente y con un programa de divulgación permanente a nivel nacional que eleve el nivel de conocimiento y sobre todo, de conciencia ambiental de la sensibilidad ecológica de estos recursos genéticos, únicos en el mundo.