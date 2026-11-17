El último informe del Banco Mundial, Pobreza y Equidad 2024, relativo a Panamá, analiza la evolución de la pobreza durante los últimos 30 años (1989-2023). En este período, la pobreza se redujo en 10.3% a nivel nacional, 5.3% en las áreas urbanas y 14.2% en las áreas rurales, reducción esta última relacionada, entre otros factores, con la migración del campo hacia la ciudad.

Esta reducción puede explicarse por diversos factores, entre ellos el crecimiento económico, el aumento del empleo y de los ingresos laborales, la protección al sector agropecuario y las inversiones públicas. También han contribuido las transferencias sociales implementadas desde 2010, como Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y Pase-U, cuyos efectos han sido particularmente importantes en las áreas rurales.

Sin embargo, la pobreza continúa distribuyéndose de manera desigual en el territorio nacional. Se concentra especialmente en áreas con bajos niveles de activos productivos, tanto de capital humano como financiero, así como con limitado acceso a servicios y mercados; es decir, la falta de actividades productivas que generen empleo. Estas condiciones restringen la capacidad de las familias para alcanzar ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

Una situación especialmente preocupante corresponde a los pueblos indígenas. En 2023, los grupos autóctonos representaban el 39% de las personas pobres del país. Además de enfrentar pobreza y pobreza extrema, una parte importante de esta población presenta insuficiente cobertura de servicios básicos: aproximadamente 50% carece de acceso adecuado al agua potable, saneamiento y electricidad. A ello se suman bajos niveles de capital humano y limitada generación de ingresos.

Las diferencias entre las áreas rurales, particularmente las comarcas y las urbanas también se reflejan en educación, salud y empleo. En las zonas rurales se observan menos años promedio de educación, mayor proporción de jefes de hogar sin estudios, menor matrícula escolar y menor cobertura de seguro médico. En materia laboral existe una mayor proporción de trabajadores sin remuneración, mayor informalidad y menores ingresos promedio por hora.

Estas comunidades también están más expuestas a los efectos del cambio climático y otras contingencias ambientales que prolongan la situación de vulnerabilidad de las familias.

Dentro de esta realidad, la pobreza infantil constituye uno de los desafíos más urgentes. La primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y social. En las comarcas indígenas, la desnutrición crónica se relaciona con anemia, bajo peso y baja talla, mientras que las dificultades de acceso al agua potable y a los servicios de salud favorecen enfermedades respiratorias, diarreas y otras; muchas de ellas son prevenibles. También persisten problemas relacionados con esquemas incompletos de vacunación y altas tasas padecimientos y de mortalidad.

La problemática trasciende las fronteras panameñas. En Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan importantes niveles de pobreza infantil y múltiples privaciones relacionadas con educación, salud, nutrición, vivienda y servicios básicos, particularmente en las zonas rurales. La niñez indígena es uno de los grupos más afectados, al registrar en algunos territorios índices de pobreza multidimensional superiores al 70% u 80%.

Entre los principales factores estructurales se encuentran la marginación histórica, la insuficiente inversión pública, el aislamiento geográfico, la desigualdad de ingresos, el empleo informal y la falta de infraestructura. Condiciones que dificultan el acceso a educación y servicios de salud de calidad.

La pobreza durante los primeros años de vida tiene consecuencias que pueden extenderse durante toda la existencia. Las deficiencias nutricionales y de saneamiento limitan el desarrollo físico y cognitivo y reducen las oportunidades futuras de inserción laboral y movilidad social. Las políticas de desarrollo del Estado deben tener en cuenta estos perfiles para concentrar sus esfuerzos en reducir la inequidad.

Panamá constituye un caso especialmente ilustrativo: aunque posee una economía de ingresos relativamente altos dentro de la región, mantiene profundas desigualdades territoriales entre otras disparidades, lo que hace más frágiles a estas comunidades ante los desastres naturales. Por ello, la reducción de la pobreza debe complementarse con políticas públicas dirigidas especialmente a las comunidades indígenas y a la primera infancia.