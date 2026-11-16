Nos hemos acostumbrado a decir que desde 1968 a 1989 Panamá vivió una dictadura. Desde finales del gobierno de Harmodio Arias Madrid (1932-1936) en Panamá se instauró una especie de dictadura civil. Nombró como jefe de la Policía a su cuñado Aurelio Guardia. Arias impuso como candidato a su canciller, Juan Demóstenes Arosemena, a pesar de que no se había retirado oportunamente de su cargo como señalaba la ley.

El Jurado de Elecciones declaró ganador al opositor Domingo Díaz Arosemena, entregándole las correspondientes credenciales. El presidente Arias, molesto por esa decisión, destituyó al Jurado de Elecciones, anuló las credenciales dadas a Díaz y el nuevo jurado nombró a Juan Demóstenes Arosemena presidente (1936-1940).

En la elección siguiente, en 1940, Arosemena favoreció abiertamente la candidatura de Arnulfo Arias Madrid al punto que su contendor, el doctor Ricardo J. Alfaro, por los abusos en su contra, renunció a su candidatura, ganando Arnulfo sin contendientes. Gobernó hasta el año siguiente cuando fue destituido por haber salido del país (a Cuba) sin pedir autorización la Asamblea Nacional.

Luego de la II Guerra Mundial y tras la Constituyente de 1946, se llega a las elecciones de 1948 donde supuestamente las gana Domingo Díaz Arosemena, pero su contendor Arnulfo Arias aduce fraude. Ya el coronel José Antonio Remón Cantera era el comandante de la Guardia Nacional y el poder detrás del trono. Al fallecer repentinamente el presidente Díaz, asume su primer vicepresidente el doctor Daniel Chanis, quien destituye al coronel Remón, creándose en el país una gran crisis. Esta situación llevó a Remón a solicitar el reconteo de actas y para mantenerse en el poder, proclama como ganador a Arnulfo Arias. Arias deroga la Constitución de 1946 y le da vida a la de 1941, causando el repudio ciudadano que produjo la segunda caída de Arnulfo, dejando en el poder a su vicepresidente Alcibíades Arosemena.

En 1952, es candidato el mismo Remón, quien utiliza toda la fuerza del gobierno, particularmente de la Guardia Nacional, para hacerse elegir, quedando en su reemplazo el coronel Bolívar Vallarino quien, al ser asesinado Remón el 2 de enero de 1955, se convierte en el factótum de poder, importando poco quien ocupe la presidencia de la República. Se le señala como uno de los responsables de la ilegal destitución y encarcelamiento del presidente Guizado a los 12 días de haber asumido el cargo tras la muerte de Remón.

Hay una especie de interludio en el periodo comprendido entre 1956 y 1964 con las presidencias de Ernesto de la Guardia Jr. ((1956-60) y Roberto F. Chiari (1960-64), que termina con el robo de las elecciones a Arnulfo Arias en 1964 y la imposición como presidente del liberal Marco Robles con el total apoyo del general Vallarino.

En 1968, al dividirse los partidos oligárquicos que apoyaron a Robles, surge la nueva candidatura de Arnulfo Arias, ganando finalmente éste, pero con condiciones muy concretas: no alterar el escalafón de la Guardia Nacional lo cual le garantizaría el apoyo de la Fuerza Pública, sus recalcitrantes enemigos y de los Estados Unidos que, por sus intereses geopolíticos, le interesaba mantener todo en calma en Panamá.

Cuando se producen los anuncios de cambios en la Guardia Nacional en la mañana del 11 de octubre, se comprueba que el nuevo presidente Arnulfo Arias no ha cumplido con lo acordado y, en la noche de ese mismo día, el mayor Boris Martínez inicia el golpe de Estado que lo saca del poder a solo 11 días después de haberlo asumido.

Los Estados Unidos, que procuraban la estabilidad del país, terminan apoyando la ruptura constitucional que, en el fondo, era muy elástica, porque, aunque decíamos que en esos tiempos vivíamos en una democracia plena, era lo menos que existía en Panamá.

En 1968 los militares dejan de estar detrás del trono para ponerse delante de él, terminando gobernando con los mismos que tanto reprocharon como los culpables del desorden que existía en el país y que justificaba la acción golpista que habían dado.

Desde 1968 vivimos una dictadura militar, pero, en diferentes períodos de tiempo desde 1932, vivimos una dictadura civil con fuerte apoyo de la Fuerza Pública y el poder económico, a quien, para mantener sus privilegios y su importante cuota de poder, poco le importa que haya democracia o no.

¿Será mera coincidencia comparar lo que vivimos antes, con lo que vivimos ahora? ¿O no?