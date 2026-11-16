Se acaba de celebrar en Lima, Perú, el II Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, después del primer encuentro realizado en Trujillo, Extremadura, España, en 2024, con 15 países participantes. Invitado por la Academia Nacional de la Historia del Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro, asistí a la reunión de Lima en representación de la Academia de la Historia de Panamá en compañía del doctor Rolando de la Guardia Wald, académico numerario, del 12 al 14 de noviembre de 2026.

Fue la ocasión de presentar a Panamá, al fin, en el concierto de las Academias de la Historia de la región y de España, después de más de cuarenta años de ausencia por inactividad de la corporación nuestra, la cual fue reactivada legalmente luego de innumerables esfuerzos de varios lustros, por un decreto ejecutivo firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Cultura María Eugenia Herrera el 3 de abril de este año. Desde entonces hemos logrado reconstruir la Academia Panameña que cuenta ya con 16 miembros de número y se encuentra en plena reorganización para continuar con mayores bríos en 2027, con el nombramiento de académicos correspondientes y de honor, actividades de difusión del conocimiento y la publicación de al menos un boletín y libros relevantes, además de contribuir, con los entes responsables, a la salvaguarda de nuestro patrimonio del pasado y al respeto del rigor histórico.

La reunión en Lima, ciudad histórica y antigua capital virreinal, presidida por José de la Puente Búnke, presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú, tenía como propósito “reflexionar sobre el desarrollo de la historiografía en nuestros respectivos países: trayectorias y convergencias.”

Tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú como la Universidad del Pacífico y la Universidad de San Marcos, Prolima, la Embajada de España en Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, entre otros, colaboraron en dicho encuentro de académicos historiadores de 17 países. Tenía también el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación entre las academias participantes y, finalmente, hacer un llamado para reactivar la Asociación de Academias Iberoamericanas de la Historia, creada en 1991, y así integrar un espacio geográfico y cultural mucho mayor que también comprende a Portugal y Brasil.

El resultado final fue la Declaración de Lima que firmamos los presidentes el 13 de noviembre de 2026 mediante la cual reconoce que “las Academias de la Historia de Hispanoamérica han desempeñado, a lo largo de sus trayectorias institucionales, un papel fundamental en el cultivo, desarrollo y difusión del conocimiento histórico en nuestros países, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras sociedades democráticas. Como corporaciones académicas, han contribuido decisivamente a la consolidación de tradiciones historiográficas, al resguardo del patrimonio documental y a la formación de comunidades intelectuales comprometidas con el estudio riguroso del pasado.”

Es exactamente lo que hacía la Academia de la Historia de Panamá, creada en 1921, la más antigua de las nuestras, hasta que se silenció hace más de cuatro décadas, mientras que casi todos sus académicos de número fallecían y solo quedamos dos a principios de 2026. Es lo que nos proponemos continuar haciendo en la Academia reactivada, con el apoyo del Ministerio de Cultura y de todas las instituciones y personalidades que se sumen a esta importante iniciativa.

El regreso de la República de Panamá al escenario internacional, que en la práctica casi desapareció en el último quinquenio presidencial, que se ha manifestado en el plano político y diplomático con intensidad y rapidez en el actual, gracias a la acción del presidente de la República y su canciller, continúa con actividades en el plano académico y científico. Esta vez sucedió en un tema de ciencias sociales, con nuestra reaparición en iniciativas como la que se acaba de protagonizar en Lima este año, que conmemoramos en Panamá con mucho entusiasmo el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826. Esperamos que, además, puedan verificarse en nuestra capital iniciativas semejantes, en el lugar que ocupa ya un sitio relevante en la geopolítica, el transporte, la comunicación y el comercio internacionales, y que debería también hacerlo en la educación y la cultura.

Los dos delegados panameños establecimos relaciones personales y académicas con nuestros pares, de modo que abrimos la posibilidad de intercambios con los cultores de la historia de Hispanoamérica y de España, saldando así una deuda demasiado larga.

La clausura del II Encuentro de las Academias Hispanoamericanas de la Historia tuvo lugar en la sede de la Cancillería peruana, el Palacio de Torre Tagle, presidida por el embajador Jorge Raffo, su secretario general (el canciller acompañaba al Papa León XIV en otras ciudades del Perú) quien además mostró especial deferencia hacia la delegación panameña y, en consecuencia, hacia la República de Panamá. Es una demostración de las excelentes relaciones que tenemos entre los dos países. En ese acto, además de los presidentes de todas las Academias, inclusive la Real Academia presidida por Carmen Iglesias, estuvo el embajador de España y Hernando de Orellana-Pizarro, presidente de la fundación patrocinadora.