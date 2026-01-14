Industrializar Cerro Patacón, la clave para superar la crisis de la basura

Grandes expectativas es lo que ha generado los procesos de licitación para la recolección y disposición de los desechos sólidos, tanto en la ciudad de Panamá como en el distrito de San Miguelito; dos distritos que a diario reclaman soluciones integrales a la permanente problemática de la mala disposición de la basura que inundan las calles de las diversas comunidades de la zona, tal como se evidenció en las fiestas de fin de año.

Si bien se requiere de un efectivo sistema de disposición y recolección de desechos, un modelo exitoso no debe enfocarse solamente en la compra y alquiler de volquetes, retroexcavadoras y camiones compactadores; hay que mirar con luces largas y tener una visión futurista para, además de tener ciudades limpias, concretar modelos de negocios exitosos transformando o reciclando las miles de toneladas de basura que llegan a diario al vertedero de Cerro Patacón.

¡Basta ya y entiendan! La basura no se esconde, se transforma, no perdamos más tiempo y actúen. Ejemplos exitosos en el manejo de desechos en el mundo ya existen, en países como Suiza, Alemania, India, Canadá, Corea del Sur, China, Israel, Japón y México; entre otros, en donde prosperan industrias del reciclaje que le dan un nuevo uso a las miles de toneladas de basura que son utilizadas como materia prima para la elaboración de nuevos productos y no solo eso, sino que son fuentes para la generación de ingresos y de miles de empleos.

No se trata de objetos sin valor, son miles y cuidado que millones de dólares que, sin darnos cuenta, se pierden o permanecen enterrados en el vertedero de Cerro Patacón al no existir un efectivo aprovechamiento de estos materiales, a pesar de las recomendaciones y consejos que por años le dio al país un experto del patio como el arquitecto y ex jefe de la entonces Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA), Julio Rovi Fong, quien fue pionero en la promoción del reciclaje en el país, y quien desde los años 90, siempre quiso que Panamá se sumase al grupo de naciones que aprovechan los desechos como fuente de riqueza.

Desde esa época y hasta nuestros días, la propuesta de manejar y reciclar los desechos a gran escala ha sido ignorada, y más bien siempre es recordado el “mito” o la “leyenda urbana” de que debido a un supuesto pedido de coimas de algunas autoridades panameñas, los japoneses retiraron una oferta hecha a Panamá para llevarse la basura del país de manera gratuita.

Cerro Patacón, más que un simple vertedero

En Panamá en menor escala, ya existen personas, compañías y organizaciones con proyectos de reciclaje como la empresa Istmo, liderada por un joven emprendedor panameño que transforma botellas plásticas en suéteres; o la empresa Bliss Panamá; que transforma el vidrio o el plástico en materiales de construcción, obras de arte y hasta abono orgánico. Otras empresas solo recolectan desechos con fines de exportación, pero son solo esfuerzos aislados y con poco apoyo municipal y gubernamental.

Incluso, la Alcaldía de Panamá ya ejecuta un interesante proyecto de colocación de tapas de alcantarillas de plástico reciclado, las cuales son elaboradas por una empresa panameña que les da empleo a 200 personas y que además ayuda a frenar una problemática de varias décadas, como lo ha sido el robo de las tapas de acero.

Mientras que en la Asamblea Nacional ya hay anteproyectos de ley impulsados por diversos diputados para darle un nuevo uso a los desechos. Una de estas iniciativas busca que miles de llantas de caucho ya descartadas, puedan ser recicladas para ser utilizadas en mezclas de asfalto para construir carreteras.

Ya en países como Costa Rica, Colombia, Chile y Ecuador; entre otros, se reutilizan las llantas desechadas en el asfalto para proyectos de infraestructura vial. En Panamá, ante la falta de una legislación, las llantas en desuso siguen siendo enterradas en Cerro Patacón.

Con una visión de futuro, y en un país que está atrasado en este proceso de generar una economía circular eficiente, Cerro Patacón, más que un vertedero puede convertirse en una Zona Económica Especial e Industrial de Reciclaje o en un Parque Industrial y Ecológico, en donde, además de lograr la reducción de desechos protegiendo el ambiente y la situación sanitaria de la población, se podrían generar miles de empleos con la fabricación de productos para uso local y hasta de exportación, incluyendo la generación de energía eléctrica.

Ya el presidente de la República, José Raúl Mulino ha anunciado sus planes de dialogar con países amigos como Japón y Corea del Sur, para definir qué hacer con el vertedero de Cerro Patacón, para lograr un buen modelo de gestión de residuos sólidos y acabar con la crisis de la basura que no es exclusiva de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Y aunque no soy un experto en la materia, el Órgano Ejecutivo, no debería descartar la posibilidad de crear esta Zona Económica Especial e Industrial de Reciclaje o Parque Industrial y Ecológico en Cerro Patacón, que generaría miles de empleos y que en gran parte ayudaría a resolver el drama cotidiano que vive la ciudadanía con la gran acumulación de basura en sus comunidades.

De esta manera, las empresas, fundaciones y emprendedores que se instalen en esta Zona Económica Especial e Industrial de Reciclaje o Parque Industrial y Ecológico; con las respectivas exoneraciones de impuestos que otras zonas especiales reciben en Panamá, podrían importar las maquinarias y los equipos tecnológicos necesarios para la fabricación de sus productos, los cuales podrían ser comercializados a nivel local e internacional.

El hectareaje de tierras para desarrollar esta Zona Económica Especial e Industrial de Reciclaje o Parque Industrial y Ecológico, ya existe en Cerro Patacón; solo habría que unir las voluntades de organizaciones ambientalistas, fundaciones, empresas, el Minsa, MiAmbiente, el MICI, las alcaldías, la Senacyt, y hasta la Universidad Tecnológica (UTP) y la Universidad de Panamá, para concretar este proyecto, que sin duda; sería una gran alternativa con visión futurista para resolver la problemática de la mala disposición de la basura de manera permanente, proteger el medio ambiente y generar miles de empleos. Para mañana, es tarde.