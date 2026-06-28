Información y noticias en las redes sociales

En el año 2014, los académicos Iryna Pentina y Monideepa Tarafdar de la Universidad de Toledo y la Universidad de Lancaster publicaron el estudio titulado: From “Information” to “Knowing”: Exploring the Role of Social Media in Contemporary News Consumption (De la “información” al “conocimiento”: explorando el papel de las redes sociales en el consumo contemporáneo de noticias), publicado en Sciencedirect.com. Se realizaron entrevistas a 112 consumidores estadounidenses de noticias, concluyendo, entre otras cosas, que: “las redes sociales se han convertido en una puerta de entrada principal al acceso a las noticias. Aunque aumenta el acceso a la información, también puede generar una sobrecarga de información, dificultando que las personas evalúen y comprendan las noticias con precisión”.

El año pasado, 2025, Sacha Altsy, Emma Hoes, Magdalena Wojcieszak y varios colaboradores de la Universidad de Amsterdam, publicaron el trabajo titulado: Following News on Social Media Boosts Knowledge, Belief Accuracy and Trust, (Seguir las noticias en redes sociales mejora el conocimiento, la precisión de las creencias y la confianza”). El resumen señala que: “En un experimento con 3,395 participantes en Francia y Alemania, los investigadores descubrieron que seguir a organizaciones de noticias reputadas en Instagram y WhatsApp mejoraba el conocimiento de actualidad, aumentaba la capacidad para distinguir historias verdaderas de falsas y reforzaba la confianza en las noticias. El estudio sugiere que las redes sociales pueden tener efectos positivos cuando los usuarios siguen fuentes de noticias fiables”.

Dependiendo de qué teoría quieras estudiar sobre la comunicación de masas, en este caso en las redes sociales y sobre la información y las noticias, encontrarás diferentes elementos que proponen discusiones más a fondo. Una versión de este escrito se publicó hace unos años.

La imponente presencia de las redes sociales ha cambiado significativamente la forma en que se viene manejando las informaciones. Se inician con una mención muy breve del acontecimiento en redes sociales. Envían datos sueltos como “noticia en desarrollo” y prometiendo más información en los noticieros de la mañana o la tarde. De allí la llamada ‘primicia’ es reenviada por las redes cientos o miles de veces sin control y sin revisiones. Cuando se emite la información ampliada se hace a manera de espectáculo.

Hay que valorar con cuidado lo que recibimos en las redes sociales y los medios tradicionales. la mayoría es poco confiable y tan pronto sea posible y bajen los ‘ratings’, otro evento mediático ocupará la atención de los que emiten y consumen informaciones o noticias que consideran importante.

Para un reportero novel, que busca iniciar con buen pie en la profesión, para un periodista de relativa trayectoria, con familia y obligaciones; para los que buscan fama y ser figura popular y pública, en esta sociedad artificial y ligera, al fin y al cabo, ¿qué será importante para ellos? Muchas veces, desde esa perspectiva, la objetividad o el conocimiento profundo de la verdad y sus consecuencias son secundarias. Hago la salvedad de que hay periodistas muy serios que cuidan su independencia de criterio, pero lo hacen contra viento y marea.

No hay que perder de vista que el experimento realizado en Francia y Alemania por los académicos de la Universidad de Amsterdam, se refiere explícitamente a “organizaciones de noticias reputadas” y asumimos que se realizó en un contexto en que el nivel educativo de la población estudiada es mucho más alto que el común del ciudadano latinoamericano. Ya Harold Laswell teorizó sobre esto. Su planteamiento sobre los efectos e intenciones del proceso informativo y comunicativo en su cuestionamiento sobre ‘quién dijo qué, a quién, por qué canal y con qué efecto’.

Para los que abogamos por una comunicación menos nociva, más transparente y apegada a la verdad, reconocemos que los nuevos modelos de la manipulación informativa y mediática se corrompen más cuando son sazonados por la lucha por el ‘rating’; por las intenciones políticas y politiqueras y, peor aún, por el pobre nivel intelectual de los que nos deben preparar y transmitir información y los que la reciben.

Noam Chomsky dice que: ‘Tradicionalmente en América Latina, los medios han estado casi en su totalidad bajo el control de pequeños sectores con enormes fortunas y concentración de poder’ (extreme wealth and concentrated power). Panamá es vivo ejemplo de este enunciado.

Es difícil pero no imposible educar a la ciudadanía para que pueda hacer una pausa, cautelosa o de sospecha, para identificar cuándo es necesario corroborar una información. Por otro lado, hasta que las supuestas “reputadas organizaciones de noticias” locales no comprendan el daño social que cometen, no podremos avanzar por el camino de las correcciones.