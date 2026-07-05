Ingeniería biomédica desde el corazón de Panamá

En un país donde los retos del sistema de salud exigen cada vez mayor integración entre ciencia, tecnología e ingeniería, Santiago de Veraguas fue sede de un encuentro que puso sobre la mesa una idea central: la innovación biomédica también se construye desde el interior del país.

Con esa visión se desarrolló EMBS Connects Regions 2026: Biomedical Innovation at Panama’s Heart, una iniciativa impulsada por el Capítulo de Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) Sección Panamá, con el respaldo de IEEE EMBS, orientada a promover la formación, la colaboración y el intercambio técnico en áreas vinculadas con la tecnología aplicada a la salud.

Durante dos días, estudiantes, profesionales, docentes, investigadores y representantes de distintas instituciones participaron en conferencias, talleres, actividades prácticas y espacios de interacción académica. La agenda abordó temas que hoy forman parte de la transformación global de los servicios sanitarios, entre ellos inteligencia artificial aplicada a la medicina, salud digital, dispositivos biomédicos, monitoreo inteligente de pacientes, prototipado electrónico de bajo costo, tecnologías de asistencia para el adulto mayor, neurorrehabilitación y terapias guiadas por imágenes.

El encuentro reunió a participantes de distintas disciplinas y centros universitarios, incluyendo la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Latina de Panamá. Esta diversidad permitió generar un espacio de diálogo entre estudiantes y profesionales con intereses comunes: mejorar la atención en salud, comprender el impacto de la tecnología médica y aportar soluciones desde la ingeniería biomédica.

Innovación tecnológica

La realización del evento en Veraguas respondió a un propósito estratégico: acercar oportunidades de actualización, formación y vinculación profesional a regiones fuera de la ciudad capital.

En ese sentido, la actividad permitió visibilizar el potencial de las provincias como escenarios activos para el desarrollo científico y tecnológico.

Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el vínculo entre academia, tecnología e instituciones, al tiempo que abren oportunidades para que más jóvenes y profesionales se integren a comunidades técnicas con proyección nacional e internacional.

Desde la perspectiva de IEEE Sección Panamá, el desarrollo tecnológico del país requiere no solo infraestructura y conocimiento especializado, sino también redes de colaboración capaces de conectar a las nuevas generaciones con los desafíos reales de la sociedad.

En el caso del sector salud, esa conexión resulta especialmente relevante ante el crecimiento de los dispositivos médicos, los sistemas digitales, la automatización, la inteligencia artificial y las soluciones de monitoreo remoto.

Conectando regiones El evento representó una apuesta concreta por descentralizar el acceso al conocimiento y fortalecer el talento biomédico nacional.

Panamá cuenta con talento en todas sus provincias. El reto es crear los espacios para reconocerlo, conectarlo y fortalecerlo. La ingeniería biomédica tiene un papel fundamental en el desarrollo del sistema de salud, porque integra tecnología, medicina, investigación e innovación al servicio de las personas.

El encuentro tuvo la participación de 75 personas de Chiriquí, Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Bocas del Toro, Panamá y Panamá Oeste, lo que reflejó el alcance nacional de la iniciativa y el interés creciente por la ingeniería biomédica en distintas regiones del país.

Más allá de la programación académica, EMBS Connects Regions 2026 permitió fortalecer redes de colaboración, promover vocaciones científicas y reconocer el valor de los profesionales que han impulsado el desarrollo biomédico desde el interior. Para los organizadores, Santiago de Veraguas no fue solo la sede del evento, sino un punto simbólico de conexión entre regiones, disciplinas y generaciones.

Servicio a las personas

La ingeniería biomédica ocupa un lugar cada vez más relevante en la transformación del sistema de salud. Su campo de acción abarca desde la gestión segura de equipos médicos hasta el diseño de soluciones tecnológicas, el análisis de datos clínicos, la innovación en dispositivos, la telemedicina y la integración de herramientas digitales en entornos hospitalarios.

En este contexto, IEEE Sección Panamá y el Capítulo IEEE EMBS Panamá reafirmaron su compromiso de seguir impulsando actividades de formación, divulgación científica y colaboración interinstitucional que contribuyan al desarrollo del talento nacional y al uso de la tecnología en beneficio de la humanidad.

Los organizadores agradecieron el respaldo de patrocinadores, aliados, voluntarios, conferencistas y participantes que hicieron posible esta edición, y destacaron el interés de continuar llevando futuras iniciativas a otras regiones del país