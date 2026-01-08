Justicia para Jaime Caballero

La negación de justicia es la conducta de una institucionalidad que se niega a resolver una cuestión o proceso, o que lo hace con una demora excesiva, impidiendo el acceso efectivo a la justicia, a pesar de estar obligado por ley. Se materializa cuando el juez no dicta la resolución que debe, bajo excusas como causa compleja o tecnicismos legales, para retardar exprofesamente la administración de justicia, obstaculizando la continuación oportuna del proceso.

Esto es lo que ocurre con los compañeros del Suntracs que son perseguidos, judicializados, presos políticos u obligados al exilio. En ellos, el caso de Jaime Caballero, que tiene seis meses encarcelado ilegalmente, lo que expresa saña y odio de las autoridades que arremeten con violencia física y psicológica. En los últimos días lo han mantenido aislado, en ropa interior en una celda fría de la cárcel de máxima seguridad en la cuál no debe estar, pues no ha sido juzgado ni condenado. Es un trato inhumano violatorio de todo derecho. Que diferencia con el trato a los ladrones de cuello blanco que siendo juzgados y condenado se les concedió indulto presidencial.

Abogados de Caballero han denunciado la gravísima condición en la que se encuentra su defendido, los tratos crueles a los que ha sido sometido: de manera indefinida ha sido llevado a un cuarto frío que utilizan para vejar a detenidos, que utilizaron para que murieran detenidos durante la pandemia, que nunca han sido fumigados y sin acceso a agua y sábanas para protegerse del frío, además, se les tiraron todas sus pertenencias, le han negado hasta los medicamentos recetados por doctores idóneos lo que pone en peligro su vida. Ante la denuncia pública, el ministerio de gobierno y autoridades del Sistema de Centros Penitenciarios han publicado un comunicado y subido en las redes imágenes de una celda supuestamente donde esta el compañero, que es totalmente falsa. Se trata de otra acción de un gobierno que utiliza la mentira como forma de gobernar, que trabaja para que quede impune sus atropellos y normalizar su prepotencia.

Sin lugar a duda, Mulino de forma ilegal ejerce todo el poder del Estado en su intento de aniquilar al sindicato más grande del país, el Suntracs. Pero el sindicato sigue activo, cuenta con el respaldo de los obreros de la construcción que reconocen las conquistas laborales alcanzadas en estos años de lucha y que en estos momentos la ministra de trabajo pretende desconocer con la complicidad del sindicalismo amarillo, firmando acuerdos con la patronal que desmejoran las condiciones del pliego de convención colectiva presentado por el Suntracs. Se trata de abierta violación a la democracia y libertad sindical.

Cada acción de dignidad del Suntracs el gobierno pretende cóbraselas a Caballero, endureciendo las acciones de fuerza contra él.

Ante la negación de justicia a nivel nacional por parte de la institucionalidad fallida, hemos acudido a las instancias internacionales de derechos humanos y la OIT. Interpondremos otra denuncia ante la Defensoría del Pueblo, a fin de que se investigue la situación de Jaime Caballero y se garantice su integridad y visa.

Frente a la barbarie gubernamental Suntracs sigue en unidad y firmeza. Nuestros esfuerzos en defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo humilde se mantienen en diversas trincheras nacionales e internacionales.

A 62 años de la heroica gesta del 9, 10 y 11 de enero del 64, ante la agresión de la que hoy somos objeto por parte de Trump y sus pretensiones de tomarse el Canal de Panamá, ante la agresión que sufre el hermano pueblo bolivariano de Venezuela, frente a la política guerrerista de Trump que atentan contra la paz mundial, llamamos al pueblo y a sus organizaciones, a los patriotas a mantenernos en estado de alerta máxima, prestos a la lucha para la defensa de la Patria y los intereses populares.