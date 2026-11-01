‘La confianza financiera se construye protegiendo a las personas’

Cuando una persona deposita sus ahorros, solicita un préstamo para comprar una vivienda, utiliza una tarjeta de crédito o realiza una transferencia, confía en que el sistema bancario funciona de manera segura y responsable. Detrás de esa confianza existe una institución cuya labor impacta directamente la vida de millones de personas: la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

La SBP regula y supervisa un sistema que, a agosto de 2026, registra 63 bancos con $169,433 millones en activos. Además, supervisa a 60 fiduciarias y 294 sujetos obligados, en materia de prevención de blanqueo de capitales. Su labor protege a los depositantes, preserva la estabilidad bancaria e identifica riesgos antes de que puedan afectar a las familias, las empresas y la economía.

La supervisión bancaria no es solamente un asunto de bancos: está relacionada con la seguridad de los ahorros, el acceso al crédito, la continuidad de los negocios y la generación de empleos.

En un país que no cuenta con banco central, disponer de una regulación sólida, una supervisión técnica y entidades gestionadas responsablemente adquiere particular importancia. Esa responsabilidad debe estar acompañada siempre de transparencia, controles y rendición de cuentas.

Para cumplir con ella, la SBP requiere profesionales especializados en áreas claves como riesgos, auditoría, regulación, finanzas, prevención del blanqueo de capitales, análisis de datos, tecnología y ciberseguridad. A medida que evoluciona el sistema bancario, también es necesario adaptar los procesos de supervisión, fortalecer las capacidades digitales y mantener una formación continua de nuestro personal, de manera que la institución pueda anticiparse a los riesgos emergentes y responder eficazmente a los nuevos desafíos del sector.

Este compromiso también se refleja en la protección de los usuarios bancarios. La modernización de los mecanismos de atención y resolución de reclamos, junto con la incorporación de herramientas digitales, busca acercar los servicios a los ciudadanos y facilitar el acceso a información clara y oportuna. El propósito es contribuir a una relación equilibrada entre las entidades bancarias y sus clientes, en la que las personas cuenten con mejores herramientas para conocer y ejercer sus derechos.

A esta labor se suma la educación financiera, fundamental para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su dinero. A través de iniciativas como Tu Balboa con Sentido, llevamos conocimientos prácticos sobre ahorro, presupuesto, crédito y planificación financiera a estudiantes, trabajadores y comunidades de todo el país.

La SBP continuará evolucionando frente a los riesgos financieros y tecnológicos, pero nuestra misión permanece intacta: contribuir a que Panamá cuente con un sistema bancario sólido, confiable y orientado al interés público.

Cuando el sistema financiero funciona bien, sus beneficios llegan mucho más allá de los bancos. Alcanzan a las familias que protegen sus ahorros, a los emprendedores que buscan crecer, a las empresas que generan empleos y al país que busca preservar su confianza y credibilidad.

Fortalecer la capacidad técnica, la transparencia y la independencia de la SBP es proteger la confianza financiera y el futuro de Panamá.