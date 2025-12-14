La crisis de legitimidad y la salida constituyente (1)

Hace más de veintitrés años, en mayo de 2002, el catedrático Simeón Gonzáles Henríquez, en representación de la agrupación universitaria Docentes por una Asamblea Constituyente, daba a la luz pública un enjundioso análisis sobre la realidad nacional panameña, bajo el mismo título que hoy lleva esta serie de artículos que inicio.

No debe sorprendernos que, cinco lustros después de iniciado el siglo XXI, se encuentre Panamá aun sumida a una crisis de legitimidad latente y presente. Como tampoco podemos dejar de lado -hoy más que ayer- que, la salida más democrática a esta prolongada crisis, no es otra que la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente, originaria por supuesto.

Considero válido retomar algunas reflexiones contenidas en el análisis mencionado, dado que nos sirven de referencia sobre la dimensión y profundidad de la crisis de legitimidad que vivimos, dado que -ayer como hoy- sobresale lo expresado entonces por una abrumadora mayoría de ciudadanos:

“La mayoría de los consultados ha señalado a los tres órganos del Estado como corruptos, ineficaces e incapaces de resolver problemas fundamentales de la sociedad panameña, expresando, además, no guardar ninguna expectativa en que ello cambie en el futuro inmediato”

Ya entonces y con énfasis, se advertía del peligro de un posible colapso institucional del régimen político, que solo podría evitarse mediante “una modernización constitucional”. Entiéndase por régimen político, advertía el texto, “el conjunto de las instituciones que regulan el ejercicio del poder y de los valores reales que les dan contenido, incluyendo la forma de selección de la denominada `clase política`. En Panamá, esta estructura organizativa está integrada por el Órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como por el sistema de partidos consagrado en la Constitución...”.

El texto en cuestión enumeraba entonces, la causa y la naturaleza de la crisis y su profundización, el agotamiento del régimen político, los orígenes históricos de la crisis, el debate constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente y algunas preguntas y respuestas sobre la misma.

Hay muchísimas y valiosas coincidencias entre lo que ocurría solo ayer, y las circunstancias y situaciones que nos rodean hoy, dado que el planteamiento de la necesidad de un cambio constitucional, ha comenzado a estar presente en cada vez más sectores, impulsado sobre todo por la situación política que se genera, esta vez, en el 2024 con la elección presidencial, en medio de intentos abiertos y ocultos de impedir la candidatura presidencial, en este caso del hoy Presidente de la República José Raúl Mulino Quintero.

El escenario político que generó la elección presidencial del pasado mayo 2024, hace obligatorio que se tome en cuenta, así como la ausencia de un claro liderazgo a nivel nacional, lo que hace más que obligatorio la necesidad de contar con un proyecto nacional, que no puede ser otro que el cambio constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente (originaria), como se ha venido planteando a lo largo de muchas décadas.