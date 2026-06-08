La fuga masiva de La Joyita estremece a la democracia. Penetración en la FFPP de las pandillas

La magnitud de la crisis de inseguridad, que evidencia el poder de penetración de las pandillas locales, controlan la principal cárcel de Panamá.

Un duro golpe a la democracia, comparable a los impactos recibidos en la era militar que fueron un punto de inflexión, el crimen de Estado del Dr. Hugo Spadafora 1985, y los dos golpes militares del 16 de marzo de 1988 y 3 de octubre de 1989.

En democracia es comparable para enfrentar la crisis carcelaria la demolición de la antigua cárcel modelo 1996.

La fuga masiva, de acuerdo a lo poco que se conoce, y está publicado. El involucramiento directo de altos mandos de la Policía Nacional es igual a un acto de traición a la democracia que juraron .

La democracia hoy está estremecida por esta amenaza: por el severo golpe a la sociedad, cuando queda al descubierto la grave falla de seguridad.

Y, lo más grave es la demostración de la penetración de cooptación y reconfiguración de las pandillas criollas dentro de la FFPP.