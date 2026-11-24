En un mercado de libre oferta y demanda, contar con datos confiables marca la diferencia entre una compra correcta y una decisión que luego se lamenta. Las estadísticas que publica la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se han convertido en una brújula cotidiana que orienta desde la adquisición de un bien o servicio hasta la elección del colegio de los hijos, la compra de una vivienda o de un automóvil.

Cuando se consulta la página web www.acodeco.gob.pa, se encuentran cifras actualizadas mensualmente que ayudan a los consumidores en la toma de decisiones. Las estadísticas de quejas revelan patrones sobre qué empresas acumulan más reclamos, en qué sectores se concentran los problemas de publicidad engañosa o de incumplimiento de garantías, y cómo evoluciona el comportamiento de los agentes económicos.

Esta información es el reflejo de experiencias reales de consumidores que sintieron que sus derechos fueron vulnerados. Nos permite consultar información según las necesidades del consumidor. Se puede revisar las estadísticas por departamentos como el de Conciliación para entender cuántos conflictos se resuelven amistosamente, igualmente las de Decisión de Quejas o las de Veracidad de la Publicidad para detectar empresas que reiteradamente incumplen la normativa de la Ley 45 de Protección al Consumidor.

Cuando se planifica la compra de un vehículo o la adquisición de una vivienda, las estadísticas de quejas recibidas y los resultados de las mismas nos permiten comparar entre agentes económicos. Saber cuántas quejas se han resuelto a favor del consumidor de un concesionario o una inmobiliaria y por qué montos, nos ayuda a evaluar el riesgo de alguna afectación a nuestros derechos.

Del mismo modo, al elegir un colegio, las quejas relacionadas con instituciones educativas ofrecen información sobre algún tema en donde el mismo tenga situaciones que puedan afectar la relación entre el colegio y el acudiente. Cuando los ciudadanos consultan y actúan en base a las estadísticas sobre las quejas de consumidores, los agentes económicos que acumulan quejas pierden clientes potenciales. Ese castigo social, sumado a las sanciones administrativas, crea un incentivo real para mejorar prácticas comerciales.

Desde 2006 hasta la fecha, Acodeco documenta las quejas recibidas, las resueltas y los montos de las sanciones impuestas, lo que permite observar tendencias y anticipar riesgos.

La importancia de las estadísticas es que son un instrumento de empoderamiento que le permite al consumidor pasar de ser un comprador pasivo a un ciudadano activo que exige calidad, transparencia y respeto a sus derechos. Al hacerlo, no solo protege sus intereses sino que también ayuda a construir un entorno económico donde la información oportuna y veraz se convierte en la regla.

Por todo lo anterior, exhortamos a los consumidores a consultar regularmente las estadísticas de la Acodeco en www.acodeco.gob.pa.y seguir las redes institucionales. En un mercado de libre oferta y demanda, quien maneja mejor la información tiene mayores posibilidades de salir beneficiado. Usarlas es una forma concreta de ejercer nuestros derechos como consumidores y de contribuir a un mercado más equilibrado y transparente.