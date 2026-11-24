Recordar el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, implica mantener viva la memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas cuando regresaban de visitar a sus esposos, quienes habían sido detenidos por su lucha contra el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Este hecho ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Minerva, María Teresa y Patria Mirabal fueron brutalmente asesinadas, según se indica, a golpes.

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante la Resolución 54/134 de la Asamblea General, aprobada el 17 de diciembre de 1999. Esta decisión respondió a las demandas impulsadas durante años por los movimientos de mujeres en diversos países para que se reconociera oficialmente esta fecha.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 1 señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

La violencia de género, o violencia contra las mujeres, es aquella ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. Tiene su origen en una cultura patriarcal que otorga mayor valor al trabajo realizado por los hombres. Bajo esta lógica, los hombres producen, trabajan, mandan, imponen normas y controlan la sociedad y, desde luego, también la familia.

La violencia de género comprende la violencia doméstica contra las mujeres, así como la violación, el acoso, el abuso sexual, el infanticidio de niñas y la violencia en los espacios públicos, entre muchas otras manifestaciones que tienen lugar tanto en el ámbito familiar como en la sociedad.

La violencia doméstica incluye también la violencia emocional o psicológica, la económica o patrimonial y la violencia sexual. Generalmente comienza con gritos, insultos, humillaciones e intentos de control sobre la mujer; luego escala a agresiones físicas y, en los casos más extremos, termina con su asesinato.

Este año 2026, según datos del Ministerio Público, se han registrado 15,187 denuncias por violencia doméstica. Hasta el 31 de octubre, 21 mujeres habían sido asesinadas por feminicidio y otras 21 sobrevivieron a tentativas de feminicidio.

Las cifras proporcionadas por el Ministerio Público reflejan un aumento respecto al año 2025. Sin embargo, la respuesta del Gobierno nacional parece relegar la vida de las mujeres al último eslabón de sus prioridades. Da la impresión de que nuestras vidas no constituyen una prioridad para quienes gobiernan, mientras que las cuestiones económicas sí ocupan ese lugar.

En Panamá, gracias a la participación y lucha de las mujeres, se logró la aprobación de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, una legislación integral que tipifica el feminicidio y establece mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta norma constituye una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la vida y a una vida libre de violencia. Sin embargo, ni este ni los gobiernos anteriores han destinado los recursos necesarios para crear las condiciones que permitan cumplir plenamente sus disposiciones.

La Ley 82 establece en su artículo 5 la responsabilidad del Estado de respetar los derechos de las mujeres y contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas, conforme a los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos de derechos humanos.

Asimismo, el artículo 12 dispone la promoción de la igualdad y la equidad en la participación de las mujeres respecto a los hombres en el trabajo, la política y el derecho de asociación, creando las condiciones necesarias para eliminar los entornos políticos hostiles hacia las mujeres. En el ámbito laboral, prohíbe solicitar pruebas de embarazo como requisito para acceder a un empleo remunerado y ordena que los méritos de las mujeres sean evaluados en igualdad de condiciones, sin discriminación por el solo hecho de ser mujeres.

Por su parte, el artículo 15 establece once obligaciones para el Estado. Entre ellas, el numeral 3 dispone la coordinación y ejecución de programas permanentes de formación para las oficinas gubernamentales, con especial énfasis en operadores de justicia, personal de salud y autoridades policiales, a fin de garantizar la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia.

La Ley 82 es una legislación integral y una de nuestras principales demandas es que se aplique en todos sus aspectos. Se requiere que el Estado y el Gobierno miren hacia las mujeres y cumplan con lo que establece la ley: garantizar nuestras vidas, nuestros derechos y nuestra participación plena en la toma de decisiones. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa e igualitaria.