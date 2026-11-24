La decisión de apoyar o colaborar con otras personas con serias dificultades para vivir o trabajar es un valor poco extendido en un mundo donde se exacerba lo individual, apegado a la ganancia personal, al distanciamiento o la distracción creado por las pantallas.

El terremoto ocurrido en la República de Panamá el 9 de octubre fue un evento insólito, con una magnitud de 7.5, en un país donde pocas veces se sienten movimientos telúricos de esa intensidad y donde la población está insuficientemente capacitada para desalojar correctamente sus casas, edificios, comercios y otras estructuras.

Este sismo afectó múltiples viviendas, escuelas, centros de salud, negocios e iglesias en poblaciones cercanas al epicentro (Tonosí, provincia de Los Santos, en Azuero) y otras regiones del país. Afortunadamente, hubo pocos decesos como consecuencia directa de este evento y tampoco se comprometieron las estructuras de los grandes edificios que existen en las ciudades del país.

Muchas personas de diferentes regiones, no afectadas por este desastre, se movilizaron con rapidez hasta los lugares más críticos para colaborar con ayuda: donaciones de toldas y carpas, alimentos, ropa, medicamentos, agua embotellada, orientación emocional, entre otras. Estas contribuciones han sido indispensables para atender las necesidades fundamentales de familias que lo perdieron todo y que carecían de opciones para rehabilitar sus viviendas y recuperar sus estilos de vida anteriores, hasta cubrir aspectos tan indispensables como la recuperación de sus fuentes de agua.

El voluntariado funcionó sin una organización previa. Fue un acto de desprendimiento y solidaridad humana que movilizó a jóvenes, mujeres y hombres, muchos de ellos estudiantes universitarios y de colegios. Ver cómo se movilizaban desde Panamá y Colón, ciudades sin mayores afectaciones por el sismo, y actuaban con libertad para ofrecer su tiempo, conocimiento, esfuerzo y labor humanitaria a personas en gran parte desconocidas para ellos, con el propósito de tranquilizarlas y llevarles parte de la solución a sus graves problemas.

Estos voluntarios transformaron la preocupación en acción. Desde el primer momento, fueron conscientes de la tragedia que vivirían estas personas en comunidades rurales pobres y dispersas, durante un periodo de lluvias, sin un techo donde guarecerse, sin alimentos ni agua para sobrevivir y sin los medicamentos necesarios para aliviar los dolores y las enfermedades que padecían.

Hubo actos heroicos de rescate, búsqueda de personas y primeros auxilios, en los que también participaron personal especializado del Sinaproc, la Policía, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el SUME, entre otras dependencias. Igualmente, países amigos como Costa Rica, México y Venezuela contribuyeron con sus experimentados equipos de rescate.

Algunas fundaciones, empresas y casas comerciales importantes del país han sido solidarias ante este colapso histórico sufrido por las poblaciones afectadas por el movimiento telúrico y sus más de mil quinientas réplicas de menor intensidad.

Quedan pendientes aún la construcción y rehabilitación de las viviendas destruidas o afectadas, la reparación de aquellas con daños menores, la atención de los enfermos en policlínicas y hospitales, la construcción y rehabilitación de escuelas, así como la reparación de carreteras y caminos de producción.

Igualmente, es necesaria la atención socioemocional de las familias que vieron cómo perdían todas sus pertenencias, acumuladas a lo largo de sus vidas, así como de las secuelas que esta tragedia dejó en la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Se trata de atender con prontitud las necesidades urgentes de las personas de las comunidades más afectadas, hacer un inventario de las necesidades más importantes de las familias, organizar la distribución de suministros y distribuir los apoyos de forma ordenada. En esta tarea tienen un papel impostergable los ministerios y las dependencias gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, entre otras

Una decisión importante será en materia de educación, tomando las medidas y decisiones oportunas para que los estudiantes no pierdan sus aprendizajes y recuperen sus rutinas (jugar, compartir con sus compañeros y docentes y estabilizar sus emociones). Aun cuando se ha visto que, producto de algunas iniciativas de organismos de cooperación internacional (Unicef, por ejemplo) y de ONG comprometidas con el mejoramiento de la educación en calidad y equidad, se han organizado algunos campamentos y lugares seguros para la atención integral de la niñez y la adolescencia, que perdieron sus escuelas o cuyas estructuras resultaron muy afectadas.

Conviene pensar en establecer equipos de asesoría escolar (EAE), integrados por docentes y otros profesionales de la comunidad interesados en sacar a flote los aprendizajes de esta población escolar, mediante tutorías y acompañamiento a los alumnos carenciados y vulnerables durante este período crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos EAE deben estar equipados con herramientas digitales, láminas y otros recursos educativos básicos, y disponer de un lugar seguro para atender las consultas sobre deberes y asignaciones escolares que se produzcan periódicamente en esas zonas. Para ello, se recomienda asumir una organización que les asegure disponer de orientación y asesoría escolar en áreas que puedan presentar algunas dificultades a estos estudiantes, como lectura comprensiva, matemática, ciencias, cívica, entre otras.

De lo que se trata es de aprovechar esta situación de riesgo y temores propiciada por el sismo y sus múltiples réplicas, y anclarse en estrategias y medios que superen en el tiempo las carencias de tutorías sistemáticas, hacia el logro de aprendizajes socioemocionales y de calidad. Apelar al voluntariado para cambiar la educación en los sectores deprimidos económica y socialmente puede representar un desafío para las familias, los territorios y el propio país, afectado por la desigualdad y la exclusión educativa.