En una ocasión comparecí ante un tribunal de garantías en representación de un tercero afectado. Al resolver mi petición, la jueza manifestó, en tono despectivo, que me había escuchado por cortesía, pues, a su juicio, correspondía al Ministerio Público y no a la defensa formular aquella solicitud.

En otra oportunidad, cuando me disponía a sustentar una solicitud de suspensión del proceso sujeto a condiciones, el juez me interrumpió y, antes de permitirme desarrollar mis argumentos, me preguntó: “¿Usted qué me va a decir, que su cliente es un cura?”.

Traigo a colación estas dos experiencias, de muchas, no para cuestionar el sentido de las decisiones judiciales ni para personalizar una discusión que considero de mayor trascendencia, sino para reflexionar sobre el respeto que los jueces deben a los abogados en el ejercicio de sus funciones.

Escuchar al abogado, cuando le corresponde intervenir en el proceso, jamás puede considerarse un acto de cortesía del juez, sino una exigencia de la función jurisdiccional. Expresiones de esa naturaleza resultan desafortunadas y desmerecen el ejercicio profesional de la abogacía.

Ridiculizar anticipadamente los argumentos que un abogado se dispone a exponer sí constituye un acto de descortesía y, más allá de ello, una conducta contraria a los principios de la ética judicial.

Lo preocupante de estas situaciones es que los abogados solemos callar. No porque consideremos aceptables tales comportamientos, sino porque existe el temor de que cuestionar la actitud del juzgador pueda repercutir negativamente en los intereses de nuestros representados.

Esta circunstancia pone de manifiesto la asimetría de poder que existe entre el juez y el abogado litigante. El primero dirige la audiencia, regula el uso de la palabra, dispone de facultades disciplinarias y adopta decisiones que pueden afectar significativamente los derechos de las personas representadas por el segundo. Precisamente por esa asimetría, el juez está llamado a ejercer su autoridad con especial prudencia, mesura y autocontención.

El problema es que nuestro silencio termina por normalizar comportamientos que deberían ser objeto de reproche y contribuye a perpetuar una cultura judicial en la que el respeto pareciera exigirse en una sola dirección.

Ningún abogado debería verse en la disyuntiva de defender su dignidad profesional o salvaguardar los intereses de su cliente. Mucho menos debería sentir temor de exponer públicamente situaciones que considera contrarias a la ética judicial.

Los abogados también tenemos una responsabilidad en la transformación de nuestra cultura jurídica. Callar frente a estas situaciones puede resultar comprensible en las circunstancias particulares de un proceso, pero convertir el silencio en una práctica habitual supone renunciar a la defensa de nuestra dignidad profesional y eludir nuestra responsabilidad de contribuir al mejoramiento de la administración de justicia.

A riesgo de ser malinterpretado, debo decir que el abogado no acude a los tribunales a rendir pleitesía al juez. Su deber no consiste en complacer al juzgador, sino en defender, dentro de los límites del Derecho, los intereses de quien le ha confiado su representación. En el cumplimiento de ese deber, muchas veces tendrá que contradecir al juez, cuestionar sus razonamientos, objetar sus actuaciones e impugnar sus decisiones, sin que ello deba interpretarse como una falta de respeto a la investidura judicial.

La madurez y la solvencia profesional de un juez se manifiestan, entre otras cosas, en su capacidad para comprender que disentir no es irrespetar. La discrepancia jurídica es consustancial al ejercicio de la abogacía y, particularmente, a un sistema de justicia que reconoce la contradicción como uno de sus fundamentos. El juez que interpreta el cuestionamiento de sus criterios jurídicos como una afrenta personal termina por confundir el respeto a su investidura con la aceptación incondicional de sus decisiones.

El respeto que reclamamos tampoco debe interpretarse como una limitación a las facultades del juez para dirigir el proceso, corregir los excesos de los litigantes o preservar el orden de las audiencias. Una cosa es ejercer legítimamente la autoridad y otra muy distinta es valerse de ella para intimidar, descalificar o menospreciar a quienes intervienen en el proceso.

La firmeza no está reñida con la educación, como tampoco la autoridad está reñida con la humildad. Los abogados no pretendemos que los jueces nos den siempre la razón. Pretendemos que nos escuchen, que consideren nuestros argumentos y que, cuando discrepen de ellos, los refuten desde el Derecho.

El respeto a la investidura judicial es un deber del abogado; el respeto a la dignidad del abogado es un deber del juez. Ninguno de los dos debería tener que reclamarlo.