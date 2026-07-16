La Joyita: evasión y desafíos para la seguridad nacional

La evasión masiva de privados de libertad ocurrida el 1 de junio de 2026 en el Centro Penitenciario La Joyita constituye uno de los episodios más graves para la seguridad pública panameña de los últimos años.

Según información oficial, 195 privados de libertad lograron evadirse durante los disturbios, hechos que además dejaron tres personas fallecidas y varios heridos. Más allá de su impacto inmediato, este acontecimiento revela debilidades estructurales del sistema penitenciario y obliga a replantear la capacidad del Estado para garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos.

Desde la perspectiva jurídica, la evasión afecta directamente la administración de justicia. La privación de libertad constituye una medida impuesta por autoridad competente y su cumplimiento representa una expresión del Estado de Derecho. Cuando una persona se sustrae de la custodia estatal no solo incumple una decisión judicial, sino que también pone en entredicho la eficacia institucional. Corresponde, por tanto, determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, negligencia, incumplimiento de deberes o actos de corrupción que facilitaron estos hechos.

La legislación panameña define claramente la finalidad de la ejecución penal. El artículo 6 de la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario Nacional, dispone que este tiene como propósito lograr la resocialización, rehabilitación y reinserción social del privado de libertad. Ello confirma que la función penitenciaria trasciende la custodia y exige instituciones capaces de proteger a la sociedad mientras crean condiciones reales para disminuir la reincidencia.

Esta concepción armoniza con el Derecho Penal moderno y con las Reglas Nelson Mandela, que reconocen que toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos fundamentales. Al asumir su custodia, el Estado adquiere una posición especial de garante respecto de su vida, integridad y seguridad. Una evasión de esta magnitud no constituye únicamente una falla operativa; también evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para garantizar simultáneamente la seguridad y los derechos humanos.

Las consecuencias trascienden el ámbito jurídico. En el plano político surgen cuestionamientos sobre la eficacia de la política criminal y penitenciaria; en el social aumenta la percepción de inseguridad y se debilita la confianza ciudadana. La respuesta estatal, por ello, no puede limitarse a la recaptura de los evadidos. Es indispensable enfrentar problemas estructurales como el hacinamiento, las deficiencias de infraestructura, la insuficiencia de personal especializado, el fortalecimiento tecnológico y el combate decidido contra la corrupción dentro del sistema penitenciario.

La Joyita, y ningún otro centro penitenciario del país, debe convertirse únicamente en el recuerdo de una evasión masiva, sino en el punto de partida para revisar un modelo penitenciario que exige decisiones firmes, responsables y sostenibles. La fortaleza de un Estado no se demuestra cuando enfrenta una crisis, sino cuando aprende de ella y corrige las causas que la hicieron posible.

Porque, al final, las cárceles reflejan el nivel de institucionalidad de un país. Cuando el Estado pierde el control de sus centros penitenciarios, también comienza a erosionarse la confianza ciudadana en la justicia y en la seguridad. La verdadera seguridad nacional no se construye únicamente con muros más altos o controles más estrictos; se edifica sobre instituciones sólidas, servidores públicos íntegros y decisiones sustentadas en la legalidad. Un sistema penitenciario eficaz no debe medirse solo por su capacidad para impedir evasiones, sino por su aptitud para ejecutar la pena, promover la resocialización y la reinserción social, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales.

El verdadero desafío consiste en encontrar el equilibrio entre la protección de la sociedad, la reducción de la delincuencia y la consolidación de un sistema de justicia que, sin renunciar a la firmeza, preserve la dignidad humana y la paz social. Solo entonces podremos afirmar que hemos dejado de administrar crisis para comenzar a construir un Estado de Derecho verdaderamente fuerte, justo y sostenible.