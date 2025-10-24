La literatura de terror panameña: entre lo mítico y lo social

El terror en la literatura además de buscar provocar miedo o inquietud en el lector, es también un espacio simbólico para proyectar conflictos sociales. En Panamá, como el resto de Latinoamérica, el terror encuentra su fuerza en la historia, en las desigualdades, crisis del entorno, entre otros. En la literatura gótica europea, los castillos en ruinas, los fantasmas y los monstruos representaban los miedos al cambio social y al colapso de los valores tradicionales. En América Latina, en cambio, el terror se ha nutrido de los traumas de la colonización, las dictaduras, la pobreza y las tensiones entre lo moderno y lo ancestral. El terror social latinoamericano no siempre recurre a lo sobrenatural. A veces el monstruo es el Estado, la injusticia o la violencia cotidiana. La escritora argentina Mariana Enríquez, por ejemplo, escribe desde el horror de la desigualdad y la marginalidad con la misma crudeza que otros autores usaron vampiros o espectros para tratar los mismos temas. En el contexto panameño, ese enfoque también cobra fuerza, ya que el miedo no solo está en las sombras y en lo fantasmal, sino que se encuentra en las calles, en los recuerdos históricos y en los cuerpos marginados.Panamá tiene una larga historia marcada por la colonización, la intervención extranjera y las brechas sociales. Debido a ello, el terror también puede leerse desde lo social. La inseguridad, la pobreza y el deterioro social se mezclan con supersticiones y leyendas que se adaptan a la vida moderna. Son parte del imaginario del país. Sin embargo, aquello que inquieta, no siempre está asociado a la leyenda o al mito. Los autores nacionales tratan temas cómo la pérdida de identidad, el desarraigo, la violencia doméstica y otros conflictos internos/externos. En ese sentido, el terror panameño dialoga con el contexto latinoamericano: ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá comparten el mismo imaginario de oscuridad bajo el brillo del desarrollo. Lo que el terror revela no son monstruos externos, sino los fantasmas sociales que acompañan la desigualdad.