Terminaba el artículo del pasado jueves recomendándole al gobierno que en el caso de la mina ponga todas las cartas sobre la mesa y no trate de seguir camuflando su decisión que, con justificada razón, la inmensa mayoría de la ciudadanía ha considerado y sigue considerando que siempre ha sido “arreglar” que la minera siga explotando el yacimiento de cobre de Donoso.

Sobre la mina y su futuro, el más reciente pronunciamiento ha sido el denominado “Comunicado Oficial”, divulgado el pasado 23 de noviembre que, se afirma, son “las condiciones obligatorias” que el gobierno “le ha impuesto a la minera”. En otras palabras, que de su aceptación dependía que haya o no negociaciones.

Según el triunvirato negociador (Moltó, Chapman y Navarro), como ellos, así se lo cantaron al equipo negociador de la minera y esta lo aceptó, sin chistar, Panamá, desde el principio, les “ha dejado en claro quién tiene la sartén por el mango”.

De las cinco famosas condiciones “innegociables”, por lo menos tres, la primera, la tercera y la quinta, son auténticas perogrulladas que, por decir lo menos, son supremos desaciertos inconstitucionales. Veámoslas en ese orden:

“1. Reconocimiento de que los recursos minerales son propiedad del Estado”.

Si el artículo 257 de la Constitución, en su numeral 5, dice que pertenecen al Estado “las riquezas del subsuelo” y allí, precisamente, es donde están los minerales como el cobre, ¿por qué se necesitaba que una empresa que, además, carece de personería jurídica, desde el fallo de la Corte Suprema, reconozca la propiedad del Estado sobre los recursos que le pertenecen?

“3. Respeto absoluto a la soberanía nacional sobre el territorio y sus recursos”.

Todos los estados independientes son dueños de su territorio y sus recursos. Ese es un atributo esencial de la soberanía nacional. Que Panamá, como Estado, que durante casi 100 años tuvo que librar una lucha de generaciones para consolidar nuestra soberanía sobre todo nuestro territorio, ahora necesitemos que una empresa extranjera reconozca que respetará “nuestra soberanía sobre nuestro territorio y sus recursos”, es un contrasentido histórico y una “auténtica metida de pata”.

“5. Apego estricto a la Constitución y al marco jurídico”.

El principal deber y también obligación ineludible de todos los gobiernos es ejercer el poder cumpliendo estrictamente la Constitución y el marco jurídico vigente. Así, expresamente, deben jurar que lo harán cuando asumen el mandato para gobernar que les delega el pueblo, el único soberano y fuente legítima del poder.

¿Por qué o para qué, entonces, necesitaba el gobierno declarar que sujetará las futuras negociaciones a la Constitución y al marco jurídico vigente? A alguien o a algunos en las esferas oficiales les convendría repasar el texto constitucional, pues es evidente que, o no lo conocen o que, si lo han leído, no lo han entendido.

Las comentadas estaban y están fuera de lugar y carecen del más elemental sentido común y las otras dos, que proclaman que el norte de las negociaciones será “el máximo beneficio económico y social” y “el cumplimiento de altos estándares ambientales con fiscalización independiente” no son más que declaraciones líricas que se deben tomar “a beneficio de inventario”. Cuando se divulgue lo negociado, es que sabremos qué tanto de verdad tendrán.

Mi consejo al gobierno sigue siendo el mismo con el que cerré el artículo de la pasada semana. Primero, que deje de esconder sus verdaderas intenciones. Que, en un documento oficial, con transparencia y sin lirismos, reconozca que ha decidido “pactar con First Quantum”, para que esta siga explotando la mina. Y que como ese es su propósito, trate de justificarlo y trate de convencer al país, con argumentos y sin tapujos; pero, les repito, con todas las cartas sobre la mesa.