Hay una vieja frase que parece no perder vigencia en Panamá: los políticos no están para servir a su pueblo, sino que terminan sirviéndose de él.

Con el paso del tiempo, muchos funcionarios y personas que ocupan cargos de elección popular han terminado confundiendo el sentido de la función pública. Han aprendido a utilizar los espacios de poder, los recursos del Estado y las posiciones que ocupan para construir privilegios y atender intereses propios, mientras las necesidades de los ciudadanos siguen esperando respuestas.

Ese es precisamente uno de los problemas que debemos atrevernos a discutir como sociedad, hemos permitido que el privilegio se convierta en parte de la normalidad política.

Desde la Asamblea Nacional hasta cualquier ministerio, institución o gobierno local, hay una premisa que nunca deberíamos perder de vista, quien ocupa un cargo público está ahí para servir a la ciudadanía. Esa es su razón de ser. No hay otra.

No podemos aceptar que existan funcionarios que hagan de la administración pública una carrera de privilegios, sin que sus comunidades puedan identificar resultados concretos de su gestión. Porque la función pública no puede convertirse en un patrimonio personal ni en una fuente permanente de beneficios para quienes tienen la oportunidad de ejercerla.

El dinero del Estado no es dinero de ningún político. Es dinero de todos los panameños. Cada recurso público debe tener como destino el bienestar colectivo, la solución de los problemas nacionales y la atención de las necesidades de la población.

La representación popular implica una responsabilidad enorme. Ser diputado no significa adquirir una condición de superioridad frente a los ciudadanos. Significa asumir una obligación con quienes depositaron su confianza en las urnas.

Un cargo de elección popular no es un premio, no es un reconocimiento personal ni una licencia para vivir por encima de las preocupaciones de la gente. Es un mandato que debe traducirse en trabajo, compromiso y resultados.

Por ello, estoy convencida que hay algo que debemos comenzar a cambiar como país: la tolerancia frente a estas prácticas.

No podemos acostumbrarnos y mucho menos permitir, que el funcionario que ocupa una posición pública termine preocupado por conservar sus privilegios antes que por cumplir sus responsabilidades. Tampoco podemos resignarnos a que las instituciones se conviertan en espacios donde el poder se protege a sí mismo, mientras la ciudadanía tiene que hacer enormes esfuerzos para conseguir respuestas a problemas que deberían tener solución.

La política necesita recuperar su sentido más elemental: servir.

Necesitamos funcionarios que entiendan que los cargos son temporales, que los recursos son públicos y que la confianza de los ciudadanos no es un cheque en blanco. Instituciones que rindan cuentas, que sean transparentes y que comprendan que su legitimidad no depende de los privilegios que puedan garantizarse, sino de los resultados que puedan ofrecer.

Panamá no necesita más políticos interesados en las ventajas de llegar al poder. Necesita representantes comprometidos con las responsabilidades que ese poder implica, que trabajen y decidan por su país y no por sus intereses.

El día que entendamos que llegar al poder no significa adquirir más privilegios, sino asumir mayores responsabilidades, habremos comenzado a cambiar la política panameña.

Porque el Estado no existe para servir a quienes lo administran. Existe para servir a quienes lo sostienen, sus ciudadanos.