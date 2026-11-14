La mujer panameña en los albores de la República

Es importante reconocer que la historia de la construcción de la República de Panamá también es la historia de las mujeres, cuyos esfuerzos estuvieron encaminados a lograr el reconocimiento de sus derechos ciudadanos durante gran parte de las primeras décadas de vida republicana. No obstante, pese a las restricciones existentes, muchas hicieron importantes contribuciones al desarrollo del país en distintos aspectos de la vida nacional. Sus trayectorias merecen ser visibilizadas y rescatadas como parte de nuestra memoria histórica.

Testimonio de ello son los artículos publicados en periódicos como El Panamá América, La Estrella de Panamá y La Hora, así como en revistas de la época, entre las cuales podemos anotar: La Mujer Panameña, Nueva Luz, Tierra y Dos Mares. Uno de los artículos de interés se titula “Mi homenaje a la mujer panameña”, escrito por Cristina Román F. y divulgado en La Estrella de Panamá en noviembre de 1953. En este escrito, la autora reconoce la trayectoria de diversas mujeres destacadas en distintos campos profesionales y, en general, en la vida pública nacional.

Entre estas se encuentra Sara Sotillo, reconocida educadora y dirigente de la asociación Magisterio Panameño Unido, desde la cual defendió con constancia y dinamismo los derechos del gremio docente. Fue la primera coordinadora general de esta agrupación y desempeñó un papel fundamental en las luchas magisteriales conectadas con la aprobación de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, Orgánica de Educación. Asimismo, promovió la iniciativa de crear un barrio residencial destinado a los maestros en Miraflores.

En el campo de la educación y de las profesiones también sobresalieron Georgina de López, primera dama panameña, graduada en Sociología y educadora; Aída Illueca, primera odontóloga panameña en obtener el título de maestría en Salud Pública. De igual forma, Hermelinda Cambra y Lydia Sogandares fueron pioneras de la formación médica femenina en Panamá. En el espacio de la arquitectura destacó Rosa Palacio, considerada la primera mujer arquitecta del país, quien también ejerció el cargo de primera secretaria de la Embajada de Panamá en Londres.

Otras mujeres que desempeñaron funciones relevantes en la administración pública fueron Rosa Navas, primera secretaria del Ministerio de Educación, y Carmen Miró, jefa del Departamento de Estadística y portavoz de Panamá en diversos congresos de estadística celebrados en Estados Unidos.

En esta secuencia de ideas, merece especial reconocimiento Esther N. de Calvo, educadora, constituyente y diplomática. Tuvo la responsabilidad de ejercer la dirección de la Escuela Normal de Señoritas y actuó en nombre de Panamá en varios congresos femeninos internacionales. Su trayectoria recibió el reconocimiento del Gobierno de Francia, que le otorgó la distinción de las Palmas Académicas por su destacada labor cultural y sus aportes al fortalecimiento de los vínculos de amistad entre Francia y Panamá, según registra la revista Nueva Luz en diciembre de 1935.

En la esfera diplomática y política también son de especial interés los logros de Elida C. de Crespo, educadora, quien ocupó el cargo de embajadora de Panamá en México, país donde fue condecorada en reconocimiento a su labor; María S. de Miranda, quien ejerció el cargo de ministra de Previsión Social y Salud Pública; y Gumercinda Páez, pionera de la representación femenina en la Asamblea Nacional. A su vez, es fundamental visibilizar la activa participación de Aminta Meléndez en los acontecimientos relacionados con la separación de Panamá de Colombia, específicamente el 5 de noviembre de 1903.

Por otra parte, la fundación de la Universidad de Panamá, en 1935, abrió nuevas oportunidades de formación académica y profesional, ampliando las posibilidades de participación de las mujeres en la vida nacional. Un testimonio de estos avances aparece en el periódico La Hora, que en 1947 publicó el artículo titulado “3 mujeres ocuparon este año los primeros puestos de la Universidad”. Ellas fueron Emilia Pompo, de la Facultad de Ciencias Médicas, y Hilda Lañas y Nidia Cardoze, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Recordar las trayectorias y los aportes de estas mujeres, aun frente a las condiciones de su época, sirve de inspiración para las generaciones presentes y futuras.