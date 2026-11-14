¿Qué clase de panameños necesitamos en el país?

En Panamá se ha hablado mucho esta semana de algunos temas, que unos entienden y otros sencillamente repiten, cual papagayos, lo que aparece en las redes, sin verificarlo, simplemente porque, como “sale en las redes y mucha gente lo ha visto”, debe ser cierto.

Uno es el tema del incidente con un banco en Paraguay, el cual ha sido aprovechado por los enemigos de la actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS) para “atacar” de una manera un tanto cobarde, al tratar de comparar peras verdes con manzanitas rojas que venden en la tienda de la esquina.

Es que sugerir que los fondos de pensiones de la CSS podrían correr la misma suerte que los de los depositantes del banco paraguayo es como querer comparar un carrito de los que salían en el millo con uno comprado en la juguetería cara del centro comercial.

Lo que no entiendo de estos autoflagelados es si no comprenden el daño que podrían causarle no solo a un equipo que trata de hacer lo mejor con lo que tiene, sino también a un centro bancario que se ha esforzado por cumplir con los más altos estándares de la industria, a pesar de la persecución que le han montado desde otras latitudes. O sea, escupamos hacia arriba, que después la bajada la chifeamos.

Yo puedo entender que haya intereses políticos que pretendan sacar beneficios, los cuales, según ellos, podrían servirles de salvavidas, pues no tienen nada que ofrecer, intelectualmente hablando. Y en este grupo se suman algunos “profesionales de la economía” criollos que, con tal de ver su nombre en alguna red, son capaces de sugerir cualquier “ñamesura”.

Lo más triste es que siempre encuentran a alguien que los escucha y a quien pueden convencer con palabras “rimbombantes” que quien los oye no entiende, pero que, por sonar diferentes y sofisticadas, deben ser verdad.

Lo más triste es que lo mismo sucede con los políticos y, últimamente, con varios colegas comunicadores que utilizan palabras o expresiones que no corresponden con el significado correcto de estas. En ese listado incluyo el “menta’o” mantienen, que se ha empezado a utilizar como sinónimo de tienen. O el “por supuesto”, nueva coletilla que es utilizada para llenar un espacio y no con su significado real. De igual manera, tengo que repetir el mal uso del término “anuente”, que no significa tener conocimiento, como se usa, sino que quien lo utiliza está de acuerdo con lo expresado por quien lo ha mencionado originalmente. O para quienes, por sonar o verse más educados, le cambian el significado a la palabra “realizado” y la utilizan como sinónimo de darse cuenta, lo cual es realmente una muy mala traducción del término en inglés.

Pero, regresando al tema original, si alguien me preguntara cuál es una prioridad para prepararnos para las elecciones de 2029, yo le respondería que hay que educar a la gran masa que vota. Hay que enseñarles no cómo votar, sino cómo aprender a seleccionar al mejor candidato. No al que me va a nombrar como una vulgar botella, sino a quien sea más capaz de regresar al país a la ruta del desarrollo, del crecimiento y del beneficio para todos.

Mientras sigamos permitiendo que se les venda que, como el maná, el dinero cae del cielo o que hay un árbol que, en lugar de hojas verdes, tiene billetes verdes, el país seguirá dando tumbos. Tenemos la obligación de ser lo más didácticos posibles con nuestros hermanos que no han tenido la fortuna de educarse de una mejor manera, por las razones que sean. Mientras haya panameños que sigan mirando para abajo con desprecio y discriminando por el color de la piel, la forma de los ojos y la religión que profesamos, no podremos volver a crecer y ser ese pedacito de tierra en el que muchos quisieran vivir y criar a su familia.

Para concluir: Educar, educar y educar, y no necesariamente en cuánto es 2 + 2 ni quién descubrió el istmo. Educar para que los jóvenes desarrollen el pensamiento crítico, se formen como líderes a través del servicio y comprendan la importancia de participar en la vida pública de nuestra querida Panamá.