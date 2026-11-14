La verdad no se negocia con la opinión pública

Esta semana tuve la oportunidad de participar en dos clases magistrales, invitado por amigos profesores de Comunicación Social. La primera, en la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA); y la segunda, en la Universidad de Panamá. En ambas, compartimos una presentación sobre los estudios cualitativos y cuantitativos, sus diferencias, sus metodologías y, sobre todo, su importancia para comprender la opinión pública. Hablamos de encuestas, grupos focales, diseño y distribución muestral, margen de error, percepciones y de cómo cada herramienta permite aproximarnos a una realidad que muchas veces no coincide con lo que algunos creen.

Sin embargo, más allá de la experiencia académica, hubo algo que me llamó particularmente la atención, el interés de los jóvenes por entender lo que está sucediendo en la sociedad panameña. Sus preguntas demostraron que existe una generación de futuros comunicadores que no quiere limitarse a reproducir titulares, sino que aspira a comprender qué hay detrás de ellos. Jóvenes que cuestionan las interpretaciones y entienden que la realidad de la gente no necesariamente coincide con algunos discursos y eso me dejó una satisfacción enorme. Porque uno de los grandes desafíos de la comunicación actual es precisamente aprender a diferenciar entre lo que se dice y lo que realmente está sucediendo.

La opinión pública no puede construirse a partir de percepciones individuales, en muchos casos financiadas o titulares e interpretaciones interesadas. Mucho menos puede convertirse en un instrumento para justificar posiciones políticas o imponer determinadas narrativas.

En comunicación existe un concepto conocido como Agenda Setting, desarrollado por Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1972, que explica cómo los medios, en aquel momento, hoy también sucede con las redes sociales, tienen capacidad de influir en los temas que ocupan la atención de la sociedad. No necesariamente señalan qué pensar, pero sí contribuyen a determinar sobre qué pensamos.

Por eso, el rigor periodístico y la investigación son tan importantes. Una encuesta bien diseñada permite conocer qué piensa la gente, cómo evalúa una situación y cuáles son sus principales preocupaciones. Un grupo focal permite profundizar en las razones, motivaciones y emociones que están detrás de esas respuestas.

Son herramientas diferentes, pero complementarias. Ninguna sustituye a la otra.

Panamá necesita comunicadores capaces de preguntar, investigar y, sobre todo, de reconocer que la verdad no siempre coincide con algunas preferencias. Necesitamos menos interpretaciones ajustadas por alguna influencia y más investigación. Porque, como he reiterado en otras columnas, una sociedad que desconoce su propia realidad difícilmente podrá transformarse. De allí la importancia de estudiarla y comprenderla sin distorsiones ni prejuicios. La opinión pública no tiene la obligación de darle la razón a nadie, ni de ajustarse a las expectativas de quienes pretenden interpretarla.

Los ciudadanos no están para confirmar narrativas. Lo verdaderamente valioso es tener el rigor y la honestidad suficientes para contar lo que la gente realmente está diciendo, aunque no sea lo que algunos quieran escuchar. La verdad no se fabrica en un titular, ni se impone desde un discurso, tampoco se negocia. La verdad se busca, se investiga, se comunica y se respeta.