La verdad siempre sale a flote

Estuvo fuera de lugar que el presidente Mulino excluyera a los diputados de Vamos y Seguimos de la reunión que tuvo en la presidencia con los demás miembros de la Asamblea Nacional. Su deber es trabajar con todos y no solo con los que le hacen caritas bonitas. Inclusive, como si fuera una fiesta de cumpleaños, hubo quienes celebraron que a estos “incorregibles chiquillos” los excluyeran de golpear la piñata que se avecinaba el pasado 1 de julio.

Enhorabuena que no los invitaran.

Allí cuadraron los detalles de cómo ganaría Shirley Castañedas la presidencia legislativa. Llegó ese día y siguiendo las directrices del Palacio de las Garzas, incluyendo el PRD, votaron por Castañedas. Los panameñistas, muy cómodos, se abstuvieron de votar. Dejaron a los de Vamos y Seguimos con sus propios candidatos.

Casi al finalizar la mitad de este período legislativo sale a relucir todo lo que hubo que hacer y dar para lograr los votos para que la candidata de Mulino ganara la elección.

Hicieron un pacto macabro. Participaron en el mismo, además del presidente Mulino, el contralor Flores con su complicidad y el “impoluto” ministro Chapman con su inexplicable complacencia. Así lograron satisfacer todo lo que quería el gestor de este de denigrante pacto, nada más y nada menos que Benicio Robinson. Y eso es lo que sabe porque no me extrañaría que hayan otras prebendas por conocerse.

Precisamente hace un año, el 16 de noviembre de 2025, quizás con el propósito de hacer ver que esta vez la Contraloría General sí jugaría el rol que debía, a diferencia de su “honrado” antecesor Gerardo Solís, Bolo Flores proclamó que había descubierto que en la Asamblea habían 4079 emplanillados, muchos de los cuales eran botellas que debían salir de ahí. Ese fue el compromiso público que quedó en un engaño más. Yo siempre consideré que Anel Flores jamás podría ser un buen Contralor.

En medio de la tragedia del terremoto, el país ha conocido detalles del monstruo que han creado dentro de la Asamblea, producto del tenebroso pacto que hicieron para ganar la presidencia legislativa. En la actualidad hay 8039 funcionarios dentro de la cueva legislativa, más del doble de hace un año. Y no hay ningún indicio de que Bolo Flores vaya a hacer algo allí.

Se descubre que, dentro de esa multitud de funcionarios, más de 120 sirven directamente al diputado Robinson ya que, según él explica, es su derecho tenerlos por los 40 años que lleva dentro de la asamblea.

El mismo día que se anunció que el Ifarhu carecía de dinero para pagar las becas de los muchachos nos enteramos del aumento del presupuesto de la Asamblea para 2026, de 97 que tenían terminan, a punta de traslado de partidas, con la repugnante suma de 203 millones de balboas. Más del doble de lo que tenían.

¿Quiénes son los responsables del caos institucional que estas revelaciones han provocado?

1. El presidente Mulino que, al igual que Martinelli y Varela, ha seguido con la nefasta práctica de comprar o alquilar diputados. Confirmó que, eso de la separación de poderes de la que tanto habla, no pasa de ser una pantomima.

2. El ministro Chapman que, si tuviera una pizca de dignidad y decencia, renunciaría a su cargo antes de facilitarle a la Asamblea los millones, muchos para botellas. Dinero que se le privan al Oncológico y al Hospital del Niño. Hasta tiene el coraje de asegurar que está contento con el presupuesto que le aprobó la Asamblea. ¿A qué costo?

3. El contralor Flores quien ha demostrado ser un gran mentiroso. De advertir que rompería las botellas en la Asamblea, terminó patrocinándolas. Sospecho que, por sus aspiraciones presidenciales, querrá tener de su lado a esos diputados. ¿Cuántas otras vagabunderías estará permitiendo?

4. El PRD, no solo Benicio Robinson. Porque sus militantes han permitido que “el partido de Omar”, haya quedado totalmente empantanado.

Faltan casi dos años para las próximas elecciones. Al menos la población sabe que, si desea un cambio profundo, tienen que desconfiar de los que hoy demuestran ser unos desvergonzados.