La verdadera discusión: el modelo económico de Panamá

La discusión sobre la minería metálica en Panamá ha evolucionado rápidamente en los últimos tres años. Lo que comenzó como un conflicto alrededor de un contrato específico terminó transformándose en una conversación mucho más profunda sobre democracia, institucionalidad, sostenibilidad y futuro nacional. Y es que la minería dejó de ser únicamente un debate extractivo y terminó convirtiéndose en un espejo de las debilidades estructurales del país.

Sin embargo, conforme avanza el debate público, empieza a emerger una pregunta todavía más compleja y probablemente más incómoda: ¿cuál es realmente el modelo económico que Panamá quiere construir para las próximas décadas?

Esa es, en el fondo, la verdadera discusión pendiente.

Porque más allá de posiciones a favor o en contra de la minería, el país enfrenta un desafío mucho mayor: definir cómo sostendrá el crecimiento económico, el empleo, los ingresos públicos y la competitividad internacional en un contexto marcado por crecientes presiones fiscales, desigualdad territorial, vulnerabilidad climática y desconfianza institucional.

Durante años, Panamá convivió con una contradicción profunda. Por un lado, nunca logró construir consensos nacionales sólidos alrededor de la minería metálica. Por otro, permitió que esa actividad adquiriera un peso económico significativo en exportaciones, empleo, recaudación e inversión. Esa combinación terminó generando exactamente el escenario que hoy enfrenta el país: una actividad económicamente relevante, pero social e institucionalmente cuestionada.

Tal vez esa sea una de las grandes lecciones de esta crisis nacional: ningún país debería depender estratégicamente de actividades sobre las cuales no existen acuerdos mínimos de legitimidad democrática, sostenibilidad ambiental y gobernanza institucional.

Y allí aparece el problema central: “Panamá necesita decidir no solamente si quiere o no minería metálica, sino qué economía piensa desarrollar después del conflicto minero”.

Porque cerrar una actividad económica de gran escala no elimina automáticamente las necesidades que esa actividad ayudaba a cubrir. El país seguirá necesitando generar empleo, atraer inversiones, sostener ingresos públicos, financiar servicios esenciales y enfrentar posibles costos derivados de arbitrajes internacionales. Ignorar esa realidad sería tan irresponsable como ignorar las preocupaciones ambientales e institucionales que detonaron el conflicto.

Además, Panamá enfrenta un contexto internacional cada vez más competitivo e incierto. La transición energética global, las tensiones geopolíticas, el cambio climático y las nuevas exigencias sobre sostenibilidad están transformando aceleradamente la economía mundial. En ese escenario, el país no puede darse el lujo de improvisar continuamente sus decisiones estratégicas ni de reaccionar únicamente cuando estallan las crisis. Necesita definir con claridad cuáles sectores impulsarán el crecimiento futuro, cómo protegerá sus recursos naturales y de qué manera garantizará estabilidad institucional y confianza para atraer inversiones sostenibles de largo plazo.

Precisamente por eso, la discusión minera no puede seguir atrapada únicamente entre consignas opuestas o respuestas simplificadas. El verdadero desafío consiste en construir una estrategia nacional de desarrollo capaz de combinar sostenibilidad ambiental, crecimiento económico, legitimidad democrática y resiliencia institucional.

Y Panamá posee fortalezas extraordinarias para hacerlo.

El Canal, la logística, el potencial hídrico, el turismo sostenible, los servicios internacionales, la economía digital, la transición energética y la posición geográfica del país ofrecen oportunidades reales para diversificar y fortalecer el modelo económico panameño. Pero ninguna de esas ventajas se convertirá automáticamente en desarrollo sostenible sin planificación estratégica, fortalecimiento institucional, educación de calidad y acuerdos nacionales de largo plazo.

Esa es probablemente la dimensión más preocupante de todo este debate: “Panamá todavía parece reaccionar a las crisis más que construir una visión compartida de futuro”.

El conflicto minero dejó al descubierto debilidades regulatorias, fragmentación política, ausencia de planificación territorial y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Pero también reveló algo más profundo: la dificultad histórica del país para discutir colectivamente qué tipo de desarrollo quiere construir y cuáles sacrificios, límites y prioridades está dispuesto a asumir como sociedad.

Por eso, la verdadera discusión no debería limitarse a si Panamá tendrá o no minería metálica. La pregunta mucho más importante es esta: ¿qué modelo económico, ambiental e institucional quiere construir Panamá para las próximas generaciones?

Esa discusión exige mucho más que confrontación política o respuestas emocionales. Requiere información técnica independiente, deliberación pública transparente, visión estratégica y capacidad de construir consensos nacionales duraderos alrededor de decisiones trascendentales.

La magnitud del debate minero quizás terminó revelando algo todavía más importante: Panamá ya no puede seguir separando crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e institucionalidad democrática como si fueran discusiones independientes. En el mundo actual, la viabilidad económica de los países dependerá cada vez más de su capacidad para integrar esas tres dimensiones dentro de una misma estrategia nacional de desarrollo.

Porque al final, el futuro económico de Panamá no dependerá únicamente de una mina, un contrato o un arbitraje. Dependerá de la capacidad del país para construir instituciones confiables, generar cohesión social y desarrollar una visión nacional suficientemente sólida para enfrentar los desafíos económicos, ambientales y democráticos del siglo XXI.