Latinoamérica y su necesidad de empezar de nuevo

Mientras usted está leyendo esta columna, millones de colombianos acuden a las urnas para votar por su futuro. Un futuro incierto, marcado por la esperanza de que el próximo gobierno logre finalmente mejorar la calidad de vida de una población que, como en gran parte de Latinoamérica, lleva años esperando respuestas concretas a problemas demasiado viejos. Pero esta expectativa no es exclusiva de Colombia. Es la misma sensación que se repite en mucho de nuestros países, nuevos gobiernos, nuevos discursos, nuevas promesas y nuevos “salvadores” políticos que llegan ofreciendo transformación desde cero.

Quizás ahí se encuentra uno de los problemas más profundos de nuestras sociedades, la obsesión permanente con empezar de nuevo. Cada cuatro o cinco años, las distintas naciones parecen reiniciarse política e institucionalmente. Cambian los ministros, los equipos, las prioridades, los programas y hasta la narrativa nacional. Lo que una administración construye, la siguiente muchas veces lo elimina, lo abandona o simplemente decide ignorarlo por venir del adversario político. La consecuencia de esto no es únicamente administrativa. Es social, política y económica.

Los ciudadanos terminan viviendo en un estado constante de incertidumbre, donde nunca existe la seguridad de que una política pública exitosa continuará en el tiempo. En lugar de construir políticas de Estado, los gobernantes construyen políticas de gobierno, temporales, electorales y muchas veces diseñadas más para generar impacto inmediato que resultados sostenibles.

En algunos países desarrollados, los grandes avances nacionales suelen sostenerse durante décadas, independientemente del partido que gobierne. La educación, la infraestructura, la seguridad, la ciencia o la planificación económica responden a una visión nacional compartida, entre los ciudadanos y quienes lideran la nación.

En Latinoamérica, en cambio, cada elección parece representar una refundación y los pueblos pagan el precio, en la mayoría de las ocasiones, de esa improvisación permanente. Se paralizan proyectos. Se detienen inversiones. Se reemplaza experiencia técnica por lealtad política. Se cambian prioridades nacionales según tendencias o cálculos electorales. Gobiernos enteros pasan más tiempo diferenciándose del pasado que construyendo el futuro.

Quizás por eso la frustración de nuestros países no nace únicamente de la pobreza, la corrupción o la desigualdad. También nace del agotamiento colectivo de sentir que siempre estamos comenzando algo que nunca termina de construirse. Generaciones enteras ven a través de su vida que la ascensión social prometida nunca llego y que el progreso de sus hijos, una promesa permanente en cada ciclo electoral no ha sucedido aún. Porque en nuestra región no se tiene un problema de esperanza, sino un problema de continuidad.

Mientras no entendamos que los países se construyen con décadas de visión, estabilidad y madurez institucional, y no únicamente con ciclos electorales, seguiremos atrapados en este eterno reinicio político que ilusiona durante campañas y decepciona después de gobernar. Tal vez el verdadero desarrollo no dependa solamente de elegir nuevos líderes, sino de aprender, por fin, a construir proyectos nacionales que sobrevivan a ellos.

Suerte a Colombia y su gente, en un nuevo capítulo de su realidad política.