La verdadera historia de Vasco Núñez de Balboa

Con este escrito no busco manchar la imagen pública que se tiene sobre el descubridor del mar del sur, Vasco Núñez de Balboa; mi verdadera intención es aclarar las dudas sobre su origen humilde y sus primeros pasos en el Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón en 1492.

Para muchos panameños, Balboa era un capitán que realizaba conquistas y descubrimientos en nombre de los reyes españoles, pero la realidad es que era un hidalgo (el cual era la parte más baja de la nobleza española y cuyo significado proviene de “hijo de algo”, refiriéndose a quien heredaba un origen noble y distinguido). Nació en el año de 1475 en el poblado de Jerez de los Caballeros y fue uno de los tantos peninsulares que se fueron a América buscando fortuna, porque en su tierra no había futuro, e inspirados por los escritos de Cristóbal Colón que mencionaban al Nuevo Mundo como una tierra llena de materiales auríferos que incluso se podían pescar con redes de pesca.

Balboa llegó al Nuevo Mundo en 1501 a bordo de una de las tantas expediciones de Rodrigo de Bastidas, recorriendo las costas de lo que hoy es Colombia y Panamá. De este viaje ganaría experiencia que le serviría en el futuro en sus labores de descubrimiento. Una vez finalizada su travesía en la América continental, regresaría a la Española (la actual isla que comprende Puerto Rico y Haití), donde pidió varios préstamos que invertiría en tierras para la agricultura y la cría de cerdos (labor que, en la época del dominio español sobre América, se caracterizaba por tener cierto prestigio sobre los demás agricultores, ganaderos y personas relacionadas con ese ámbito).

Pero este, al ser un hidalgo y no saber nada sobre la agricultura y la ganadería, sus tierras no producían y sus animales morían o escapaban, por lo cual acumuló una enorme deuda que no pudo saldar, dejándole como única opción escapar como polizón en la expedición de Martín Fernández de Enciso, que iba a socorrer a la colonia de Alonso de Ojeda de los ataques indígenas en la región de San Sebastián de Urabá. Pasada esta etapa, empezaría su época de conquistador, la cual se ha popularizado entre la población panameña. Aquí, un pequeño resumen de esta última etapa de su vida antes de su ejecución en la ciudad de Acla: Balboa se escondió como polizón en un barco con destino al Darién para escapar de sus deudas. Allí, con una maniobra legal, convenció a los colonos de que su jefe no tenía autoridad y tomó el mando, fundando en 1510 Santa María la Antigua, la primera ciudad europea estable en Tierra Firme, donde fue elegido gobernador. Durante este periodo fungió como negociador, aliándose con caciques para obtener oro e información, y como verdugo, masacrando con perros a los guerreros de Quarequa. En 1513 descubrió el Océano Pacífico y tomó posesión de él en nombre del rey.

La Corona, desconfiando de su poder, envió en 1514 a Pedrarias Dávila para controlarlo. Aunque hubo una tregua inicial, la tensión creció. Balboa organizó una expedición por su cuenta sin permiso, y Pedrarias lo interpretó como traición. Lo capturó, lo juzgó sumariamente y lo condenó por querer “alzarse con el reino”. En 1519, en Acla, le cortaron la cabeza junto a sus hombres más fieles. Su ejecución fue una advertencia: en el Imperio español no había espacio para héroes independientes; la lealtad absoluta al rey era la única regla.