Mulino impulsa un legado deportivo para Panamá

No recuerdo con certeza cuál es el deporte preferido del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, pero lo indudable es que el mandatario está decidido a dejar un legado sólido en el ámbito deportivo. Su compromiso se refleja en obras de infraestructura, respaldo a los atletas y apoyo total a Pandeportes.

En apenas un año de gestión, el mandatario inauguró dos estadios en Colón: el Roberto Mariano Bula y el Armando Dely Valdés, además de gimnasios en la Costa Atlántica y la reparación de múltiples instalaciones. El Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada se ha convertido en un ícono: lleno cada día, es símbolo de excelencia deportiva.

El Estadio Rico Cedeño estará listo a fin de año y genera entusiasmo en los chitreanos. El legendario Rod Carew recibió mejoras por un millón de dólares, al igual que el Rommel Fernández, con trabajos en piscinas y canchas. “No importa quién inició las obras, lo importante es que los atletas las usen en mejores condiciones”, ha subrayado el presidente Mulino.

La visión es clara: obras sin protagonismo personal. Las placas hablan por sí solas: proyectos del pueblo para el pueblo. En esa línea, se han rescatado infraestructuras inconclusas y se proyectan nuevas, como los estadios Maracaná y Cascarita Tapia.

En Changuinola avanza la primera etapa de un complejo deportivo; en la capital, el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon ya es una realidad, junto al Templo y Salón de la Fama. En La Chorrera, el Muquita Sánchez será sede del fútbol regional, mientras que en Chitré se levanta el Complejo Olmedo Sáenz. El Toco Castillo fue mejorado y se suman pequeños complejos en provincias.

El Estadio de Chepo y el proyectado Alejandro Chávez en Bugaba responden a necesidades locales, como el hospital de punta que ya sirve a la región.

El Presidente también sigue de cerca a los atletas en el exterior, felicita sus actuaciones y recibe delegaciones en el Palacio de las Garzas, convertido en casa de todos los deportes. Para Mulino, cada disciplina cuenta: desde el fútbol hasta los deportes de combate, la natación y el atletismo, convencido de que apoyar a los atletas es sembrar medallas y orgullo nacional.