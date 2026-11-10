Las bolsas reutilizables y su fiscalización

De acuerdo la Ley 1 del 19 de enero de 2018, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) debe fiscalizar la venta de bolsas reutilizables a precio de costos declarados, por los diferentes agentes económico a nivel nacional. También es la que determina las sanciones correspondientes, por el incumplimiento de esta norma, según lo establece la Ley 45 de 2007.

Esta legislación fue creada para reducir el uso de bolsas plásticas de polietileno las cuales tardan cientos de años en degradarse y usar permanentemente bolsas biodegradables, tanto en supermercados como en los hogares; una alternativa práctica y ecológica frente a las bolsas plásticas tradicionales. Uno de los objetivos de esta Ley es proteger el medio ambiente y fomentar en la población una cultura de consumo más responsable y sostenible.

Aunque al principio requirió un proceso de adaptación, hoy día la mayoría de los panameños ya lleva su propia bolsa al hacer sus compras. En conclusión, la Ley 1 representa un paso importante hacia la protección del medio ambiente en Panamá y más que una prohibición, es una invitación a cambiar nuestros hábitos y entender que la responsabilidad ambiental comienza con acciones cotidianas.

Esta ley entró en vigencia el 20 de julio de 2019 para supermercados, farmacias y minoristas, y desde el 20 de enero del 2020 para los mayoristas.

Para el año 2025, unos 812 agentes económicos declararon el costo de bolsas reutilizables y lo que va del año 2026, se han recibidos 895 declaraciones de costos.

Los modelos de bolsas biodegradables que más reportan en la Acodeco, son de tipo camiseta y asa lazo. En base a los costos declarados, los precios oscilan de ocho centésimos (0.08) a un balboa ($1.75); entendiéndose que los mismos dependen de diseños y tamaño de la bolsa.

La normativa indica que, se tiene que vender las bolsas a precios de costo o más bajo. De no cumplir con esta medida, el establecimiento será sancionado por incumplimiento a la Ley 1.

En las estadísticas para el año 2025, se registró un total de 48 sanciones por $8,200.00 y lo que va del año 2026 se han impuestos 19 multas por $9,100.00. En su totalidad, desde el año pasado a la fecha se han registrado 67 sanciones por un monto de $17,300.00; siendo la mayor causa de estas sanciones “no cumplir con el certificado de conformidad”.

Este motivo es uno de los principales requisitos para la venta de dichas bolsas; el cual deberá ser obtenido por parte del agente económico en la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI, por ser el organismo nacional de normalización, encargado por el Estado del proceso de Normalización Técnica, “evaluación de la conformidad y certificación de calidad”; entre los otros motivos verificados es “no declarar el costo de las bolsas reutilizables”, “cobrar el precio superior al costo” y “sin precio a la vista”.

Según los datos registrados se observa una disminución significativa del 60.4% en las sanciones por incumplimiento a la Ley 1, entre el año 2025 vs 2026. Esta reducción no indica que la ley haya debilitado, sino todo lo contrario que se está cumpliendo con su objetivo mencionado anteriormente.

Los agentes económicos están comprometidos, a principio de cada año, a realizar sus declaraciones de costo de las bolsas reutilizables dando cumplimiento a la Ley 1 del 19 de enero de 2018.