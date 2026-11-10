Triunfo demócrata: cambios en el imperio... sin cambios del imperio

Un analista de la Política internacional, con el que tengo una vieja amistad afirmó días atrás que las elecciones de medio término norteamericanas podían “modificar la correlación de fuerzas políticas internas y condicionar la conducción del poder imperial, sin alterar sus fundamentos económicos y estratégicos.” (Bayano digital, 2/11/2026).

En lo esencial, me considero coincidente con esta premisa en la que no hay manera de turbar el carácter imperialista de la política nacional e internacional del Estado EE.UU. En efecto, el estudio de las relaciones sociales de poder de esta sociedad nos remite a la preponderancia que ejercen los grupos representativos de las grandes corporaciones sobre el Estado norteamericano. Estas requieren de la provisión de amano de obra más barata que la existente en su población laboral; bienes energéticos como los hidrocarburos; materias primas como los minerales metálicos, tierras raras y algo que demandan en volumen creciente las plantas de IA para que no se recalienten, el agua. El control de estos bienes ambientales conlleva el control de territorios, ya sea militar, política o culturalmente o todas a la vez.

En esto consiste el verdadero imperialismo conformado desde inicios del siglo XV y perfeccionado en el siglo XX en su fase superior, dando origen a multitud de guerras, especialmente las dos guerras mundiales acaecidas en el último siglo por el reparto de las excolonias. Lo demás son arandelas y rosario anecdotario que los insertan en las historiografías que suelen enseñarnos en las escuelas.

La cuestión aquí es que no es una corporación sino un plural de estas con espacios económicos específicos que suelen chocarse entre ellas por el control de un mismo mercado. Actualmente, lo más preciado para estos magnates de las corporaciones son el endeudamiento del propio Estado -casi ha llegado a los $4 mil billones de deuda - lo mismo que los megaproyectos del pentágono y los correspondientes sectores que están en estas cadenas de valor. Estos grupos son los que ponen y quitan presidentes, de los Estados Unidos, al igual que de otros países donde sus grandes corporaciones-que no la nación estadunidense-poseen intereses estratégicos, como América Latina y el Caribe.

Así, se entiende que los magnates de tecnologías informáticas y de plataformas de redes, Michael Bloomberg y Reid Hoffman, incluso el famoso Bill Gates, no tengan últimamente los contratos mega millonarios con el pentágono que tiene Elon Musk. En correspondencia, este último destina todo su apoyo multimillonario a candidatos del partido Republicano, mientras que los primeros aportaron a las campañas de candidatos del partido demócrata. Lo mismo ocurre en el ámbito financiero, donde George Soros, aportador reiterado a las campañas de los demócratas, no tiene el beneplácito que tienen magnates competidores prorrepublicanos, como Stephen Feinberg o John Chambers.

Así, el triunfo de demócratas no es el de ningún partido socialista o cosa que se le parezca, que produciría leyes de pagos de impuestos a estos magnates para financiar los servicios sociales para la ciudadanía, los cuales, por cierto, han sido más intensamente desatendidos en los últimos años. O al menos, controlar las pingües ganancias de los zares petroleros de manera que se evite el sobrecosto del combustible que a su vez ha contribuido al alto costo de la vida del pueblo estadunidense. No mis estimados lectores/as, esto es muy poco probable que se dé. Será un “quítate tu pa´ ponerme yo”, pero entre representantes de grandes corporaciones, ese es el verdadero sujeto de poder detrás del poder.

En realidad, no importa si emergen figuras representativas de etnias reprimidas históricamente por el sistema racializado predominante en ese país; no importa si salen electas representantes de inmigrantes afros y latinoamericanos-excepto cubanos y venezolanos que sí respaldaron a los republicanos racistas y sionistas-o gays y lesbianas confesas. Ninguno ha planteado desmontar el sistema de sometimiento y explotación de territorios ni de pueblos fuera de sus fronteras, donde se imponen políticas que favorezcan la dinámica y expansión del verdadero sujeto social del imperio: las grandes corporaciones.

Ciertamente, de las elecciones del pasado 3 de noviembre en EEUU han resultado cambios de agentes de diversas agendas, que presionarán por detener el maltrato racista hacia los inmigrantes, más no trastocarán lo sustancial que motiva la política migratoria. Lo más probable es que pongan algunas cortapisas al enceguecido apoyo dado a la política sionista del Estado de Israel en la franja de Gaza y sobre todo en su guerra contra Irán. Esto, más por evitar seguir sangrando a la propia economía norteamericana-factor de elevación del costo de vida-junto al tema de la protección arancelaria, que porque estos políticos comulguen con una perspectiva de respeto a la soberanía de los pueblos o a los derechos humanos muy pisoteados por la política de exterminio de parte del sionismo israelí. Esas serán banderas de lucha de jóvenes con sensibilidad social o de quienes trabajan desde Iglesias que, si tienen estos valores en alta estima, más no de la mayoría de los políticos que harán parte del nuevo senado y congreso...el imperio en cuanto tal se mantiene tal cual, ninguna de esos/as nuevas autoridades demócratas cuestionarán, más allá de los discursos, sus fundamentos y objetivos estratégicos, así que... sí hay cambios en el imperio, más no del imperio.