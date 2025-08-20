  1. Inicio
  2. >  Opinión
  3. >  Columnistas
Myrja S. Ceballos Molinar
  • 21/08/2025 00:00
Columnistas

Lidera desde adentro: tu poder en tiempos de crisis

Columna de Opinión
Lidera desde adentro: tu poder en tiempos de crisis
Pixabay

Nuestro país atraviesa múltiples desafíos: debates presupuestarios, la crisis de la CSS, discusiones salariales, fondos para magistrados y una larga lista de situaciones que generan incertidumbre. Lo que más me inquieta es la desconexión evidente entre los actores clave: gobierno, empresa privada y universidades parecen trabajar en direcciones opuestas.

Ante este panorama, como empresarios nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿Cómo sobrevivir y prosperar en medio de tanta incertidumbre, injusticia y burocracia?

La respuesta está más cerca de lo que imaginas: el punto de partida eres tú.

Ya seas dueño de negocio o líder de equipo, tu liderazgo personal es el único factor que realmente controlas. Este es el primero de una serie de artículos donde exploraremos cómo fortalecer tu liderazgo interno para impactar positivamente tu organización.

No se trata de ignorar la realidad nacional e internacional, sino de enfocar tu energía donde puedes generar cambios reales.

El poder del talento correcto

Todos buscamos hacer crecer el negocio, aumentar ventas y optimizar procesos. Pero hay una verdad innegable: todo se logra con el talento humano adecuado.

Basándome en las reflexiones del libro “El Estilo de Liderazgo” que estoy estudiando actualmente, te comparto cinco principios transformadores para construir equipos excepcionales:

1. Invierte tiempo en la selección correcta

No contrates por urgencia o conveniencia. Una mala decisión de contratación te costará mucho más que el tiempo invertido en encontrar a la persona ideal. La prisa es enemiga de la excelencia.

2. Contrata para potenciar fortalezas

Busca personas que puedan brillar en lo que mejor saben hacer. No intentes convertir debilidades en fortalezas; mejor explota al máximo los talentos naturales de cada individuo.

3. Las tres cualidades innegociables

Toda contratación debe evaluar:

• Actitud: La disposición mental hacia el trabajo y los desafíos

• Conducta: Cómo actúa en diferentes situaciones

• Carácter: Sus valores profundos y integridad personal

4. Promociona desde adentro

Siempre que sea posible, contrata internamente. Esto fortalece la cultura organizacional y demuestra a tu equipo que hay oportunidades de crecimiento.

5. Abraza la diversidad e inclusión

Las personas con discapacidad fortalecen el espíritu comunitario, enriquecen la cultura laboral y crean oportunidades para que otros desarrollen empatía y servicio. Fomentan una camaradería auténtica.

Si quieres construir un equipo de ensueño en tu empresa, estos cinco principios son tu punto de partida. Pero hay un prerrequisito fundamental: primero debes liderarte a ti mismo y convertirte en el mentor que tu equipo necesita.

El cambio que buscas en tu organización comienza con el cambio que generes en ti mismo.

*La autora es experta en pymes
VIDEOS
Lo Nuevo