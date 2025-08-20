Lidera desde adentro: tu poder en tiempos de crisis

Nuestro país atraviesa múltiples desafíos: debates presupuestarios, la crisis de la CSS, discusiones salariales, fondos para magistrados y una larga lista de situaciones que generan incertidumbre. Lo que más me inquieta es la desconexión evidente entre los actores clave: gobierno, empresa privada y universidades parecen trabajar en direcciones opuestas.

Ante este panorama, como empresarios nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿Cómo sobrevivir y prosperar en medio de tanta incertidumbre, injusticia y burocracia?

La respuesta está más cerca de lo que imaginas: el punto de partida eres tú.

Ya seas dueño de negocio o líder de equipo, tu liderazgo personal es el único factor que realmente controlas. Este es el primero de una serie de artículos donde exploraremos cómo fortalecer tu liderazgo interno para impactar positivamente tu organización.

No se trata de ignorar la realidad nacional e internacional, sino de enfocar tu energía donde puedes generar cambios reales.