Los conflictos de intereses comienzan antes del nombramiento, parte 2

Por mandato constitucional (artículo 304) y de la Ley 59 de 1999, el alto cargo debe presentar su declaración jurada patrimonial dentro de los 10 días siguientes a la toma de posesión ante la Contraloría General de la República. El sistema se centra en el plazo y las multas por incumplimiento, pero no en la verificación sustantiva del contenido. El público no tiene acceso a estas declaraciones.Hubo un breve avance de transparencia cuando algunos funcionarios, incluido quien escribe, publicamos voluntariamente nuestras declaraciones, impulsados por el entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, a través del Nodo de Transparencia. Lamentablemente, esta apertura retrocedió y las declaraciones volvieron a ser reservadas.En 2022, la Ley 316 creó la declaración jurada de intereses particulares, con formulario en línea. Incluye vínculos societarios, contratos con el Estado, familiares y otros aspectos relevantes. A diferencia de la patrimonial, esta se presenta a los 30 días de tomar posesión, al cese del cargo y se actualiza anualmente. La recibe la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).Aunque representa un avance formal, sus limitaciones son evidentes. Inicialmente la ANTAI anunció que verificaría la información, pero luego aclaró que su rol se limita a custodiar los formularios. En abril de 2023 reportó 20.626 declaraciones recibidas, con 60 días para 'verificarlas'. El cálculo es revelador: equivaldría a revisar más de 43 declaraciones por hora, sin metodología clara ni recursos suficientes. Además, la ANTAI no tiene acceso al registro de beneficiarios finales, lo que reduce seriamente su capacidad de análisis.Un aspecto positivo de la Ley 316 es que declara nula de forma absoluta cualquier actuación, contrato o concesión en la que incurra un conflicto de intereses. Sin embargo, esto requiere aplicación efectiva y oportuna.