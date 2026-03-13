Los océanos en ebullición cambian el mapa del mundo e impactan sus economías

Los océanos cubren el 70 % de la superficie terrestre, siendo el motor invisible de nuestra economía global y el soporte vital del planeta. Sin embargo, su estabilidad se está fracturando. El calentamiento oceánico, no es solo un cambio de temperatura, es una reconfiguración de la geografía y la solvencia financiera de las naciones.

¿Cómo incide el calor en el nivel del mar? La física es simple, es producto de la expansión térmica. Al calentarse, las moléculas de agua se expanden, ocupando más espacio. Este incremento de volumen, sumado al deshielo, eleva el nivel del mar, convirtiendo al océano en un “combustible” de alta energía. Según la revista Nature, la tasa de calentamiento global se ha disparado desde 2015, inyectando una humedad y calor en la atmósfera que intensifica vientos y olas. El agua más alta y enérgica acelera la erosión costera e intrusión marina, destruyendo infraestructura que antes se consideraba segura.

El Océano Pacífico registra actualmente las temperaturas más altas, exacerbadas por eventos como El Niño, que elevan el nivel del mar temporalmente, pero con efectos crónicos en la erosión. Por otro lado, el Atlántico ha mostrado anomalías térmicas récord en los últimos dos años, superando los 25°C en zonas críticas, lo que altera la densidad del agua y amenaza con frenar la Circulación Termohalina (las “correas de transmisión” de calor del planeta), cambian, el clima de Europa y América del Norte, el cual, se transformaría radicalmente, afectando las rutas comerciales y la productividad agrícola.

Países como Kiribati y Tuvalu en el Pacífico enfrentan una amenaza existencial, mientras que, en el Atlántico, naciones como Países Bajos o zonas bajas de Florida y Panamá ven comprometida su infraestructura portuaria. Los impactos económicos son transversales, en el área de logística y puertos, el aumento del nivel del mar y tormentas más fuertes obligan a rediseñar muelles y rompeolas, elevando los costos operativos y de seguros. En el área pesquera, el calor desplaza especies hacia los polos, desestabilizando la seguridad alimentaria y las economías locales. Y en área de turismo e infraestructura, la pérdida de playas y la inundación de activos costeros depreciarán inversiones institucionales en décadas.

Científicos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), advierten que cada fracción de grado cuenta. Para los ejecutivos y responsables de políticas públicas, la resiliencia ya no es opcional. La inversión en “infraestructura gris” (muros) debe combinarse con “infraestructura azul” (restauración de manglares y arrecifes) que actúan como amortiguadores naturales.

La planificación urbana debe integrar modelos climáticos dinámicos para proteger el valor de los activos a largo plazo. Entender que el océano no es un escenario estático, sino un actor económico vibrante y hoy vulnerable, es el primer paso para navegar con éxito el siglo XXI. La ciencia es clara: el mapa está cambiando, y nuestra estrategia económica debe cambiar con él.