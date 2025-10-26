Maduro en una prisión sin barrotes: Venezuela al borde del abismo

La trampa invisible. La narrativa dominante sobre Venezuela —que Nicolás Maduro está a punto de caer, que el régimen se desmorona en días— es engañosa. La realidad es mucho más compleja y aterradora: Maduro no gobierna realmente. Está atrapado en una 'prisión sin barrotes', rehén de las facciones que dicen sostenerlo. Si intenta negociar, rendirse o escapar, podría ser eliminado. Y si el régimen colapsa sin un plan de transición, Venezuela podría convertirse en un escenario de caos comparable al Irak post2003 o incluso más devastador.