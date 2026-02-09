Marco conceptual para la seguridad energética: una brújula multidimensional

Las transiciones energéticas y el cambio climático están transformando la seguridad energética. Las energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación pueden reforzar la seguridad al reducir la dependencia de las importaciones, diversificar el suministro y mejorar la resiliencia (Kim et al., 2025; OCDE, 2025). Al mismo tiempo, surgen nuevos desafíos, incluyendo preocupaciones sobre la variabilidad del suministro y la estabilidad de la red eléctrica, la exposición geopolítica de las cadenas de suministro, las interdependencias más estrechas entre sistemas energéticos y los desafíos de seguridad relacionados con la digitalización (Kim et al., 2025; Schmitz et al., 2025).Para Panamá, las métricas de seguridad energética deben servir como guía para desarrollar políticas sectoriales. Debido a su vulnerabilidad ante el cambio climático, su alta dependencia de las importaciones de energía y la transición hacia energías renovables y una mayor electrificación del consumo final (BID, 2024), es importante analizar cómo diferentes políticas afectan la seguridad energética a lo largo del tiempo.