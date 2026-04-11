Más allá de la coyuntura: los retos que Panamá no puede seguir postergando

El reciente planteamiento del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sobre los principales retos nacionales —la lucha contra la corrupción, la generación de empleos y la reapertura de la mina— refleja preocupaciones legítimas y urgentes. Son temas que ocupan el debate público, tensionan a la sociedad y condicionan decisiones de corto plazo. Sin embargo, limitar la agenda país a estos tres ejes corre el riesgo de confundir lo urgente con lo importante, y lo visible con lo estructural.

Conviene reconocer, además, que el nuevo liderazgo gremial ha subrayado la importancia de la articulación entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil como condición indispensable para enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un entorno más competitivo, transparente y sostenible. Ese énfasis es pertinente: sin acuerdos básicos y sin coordinación efectiva, cualquier agenda —por ambiciosa que sea— terminará diluyéndose en la práctica.

Estos elementos aportan contexto y ayudan a entender el momento político que vive el país. Pero, aun incorporándolos, la pregunta de fondo permanece: ¿estamos abordando los problemas estructurales o solo reaccionando a las urgencias?

Panamá no enfrenta únicamente una crisis de coyuntura; enfrenta una crisis de rumbo.

La corrupción, por ejemplo, es un problema transversal que erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la asignación de recursos y debilita la institucionalidad. Combatirla no es opcional. Pero tampoco es suficiente. La corrupción es, en muchos casos, síntoma de un Estado débil, fragmentado y con escasa capacidad de gestión. Reducirla exige no solo sanción, sino transformación institucional: reglas claras, meritocracia, transparencia efectiva y rendición de cuentas sostenida.

Algo similar ocurre con el empleo. Se habla de generar más puestos de trabajo, pero poco se discute sobre su calidad. Panamá no sufre únicamente de desempleo, sino de informalidad persistente, baja productividad y escasa conexión entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral. Crear empleos sin transformar la base productiva equivale a multiplicar la precariedad. La pregunta clave no es cuántos empleos, sino qué tipo de empleos estamos creando y para quiénes.

En cuanto a la reapertura de la mina, el debate ha sido presentado como una disyuntiva binaria: crecimiento económico versus protección ambiental. Pero esta simplificación oculta el problema de fondo: la ausencia de una visión de desarrollo consensuada, legítima y sostenible. La crisis minera no es solo sobre minería; es sobre confianza, reglas del juego y modelo de país. Sin legitimidad social, cualquier decisión —a favor o en contra— será frágil.

El problema central es que esta agenda, aun siendo relevante, deja por fuera los pilares que realmente determinarán el futuro de Panamá.

El primero de ellos es la educación. Sin una transformación profunda del sistema educativo, el país seguirá atrapado en un círculo de baja productividad, desigualdad y crecimiento limitado. La educación no puede seguir siendo un tema secundario en el debate nacional. Es la base sobre la cual se construyen los empleos de calidad, la innovación y la competitividad. Ignorarla es hipotecar el futuro.

El segundo gran ausente es el agua. Panamá enfrenta un estrés hídrico creciente que ya afecta al Canal, a la producción y al consumo humano. Este no es un tema ambiental en abstracto; es un riesgo económico y de seguridad nacional. En este contexto, proyectos como el embalse de Río Indio deben analizarse no solo desde la urgencia de su ejecución, sino también desde criterios de sostenibilidad, transparencia y legitimidad social. La seguridad hídrica del país exige decisiones firmes, pero también legítimas, transparentes y sostenibles en el tiempo.

En tercer lugar, está la institucionalidad. No basta con combatir la corrupción; se requiere un Estado capaz de diseñar e implementar políticas públicas efectivas. La fragmentación institucional, la débil coordinación y la falta de continuidad en las políticas limitan cualquier esfuerzo de transformación. Un mejor Estado no es un lujo: es una condición indispensable para el desarrollo.

A esto se suma la desigualdad. Panamá ha crecido, pero no ha logrado integrar a amplios sectores de su población a los beneficios de ese crecimiento. Las brechas territoriales y sociales siguen siendo profundas, especialmente en áreas rurales y comarcas. Sin cohesión social, no hay estabilidad duradera ni legitimidad democrática.

Finalmente, el país carece de una visión estratégica de largo plazo. Panamá ha dependido históricamente de ventajas geográficas y de sectores específicos, pero no ha definido con claridad su lugar en un mundo en transformación. La diversificación productiva, la transición energética, la economía del conocimiento y la resiliencia logística son temas que deberían estar en el centro de la conversación nacional.

En síntesis, los temas planteados abordan problemas reales, pero no necesariamente las causas profundas. Son piezas importantes del rompecabezas, pero no el cuadro completo.

Panamá no necesita solo combatir la corrupción, crear empleos o decidir sobre una mina. Necesita algo más ambicioso y, al mismo tiempo, más difícil: redefinir su modelo de desarrollo. Ese es el verdadero reto. Y también la gran oportunidad.