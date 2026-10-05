Más que un expediente: el valor de una defensa

Cada vez que acudo a un juzgado de tránsito para defender una causa, llevo conmigo mucho más que un expediente. Me acompañan el conocimiento adquirido a lo largo delos años, la preparación de una estrategia y la responsabilidad de exponer, con claridad y precisión, los argumentos que sustentan la posición de quien ha confiado en mi labor profesional.

Litigar exige estudiar, analizar, anticipar escenarios y estar preparada para responder. En esos espacios, donde convergen distintas interpretaciones de los hechos y del derecho, cada argumento tiene su importancia. Allí me corresponde sostener una postura, rebatir los planteamientos de otro colega y hacerlo con oportunidad, firmeza y contingencia, pero siempre dentro del marco del respeto, la ética y la ley. Porque defender no significa desconocer el valor del argumento ajeno.

Significa comprenderlo, examinarlo y, cuando corresponde, presentar las razones jurídicas que permitan sostener una posición distinta. En esa confrontación de ideas, que debe estar siempre guiada por el respeto profesional, también se aprende.

Hace unos días, durante una jornada habitual, recibí unas palabras inusuales. Y digo inusualesporque, muchas veces, quien confía en tus conocimientos para su defensa da por sentado que dejarás el alma en cada esfuerzo para brindarle la mejor representación posible. Esas palabras que recibí fueron de aliento y provenían, precisamente, de una persona que ha confiado su defensa en mí, pero encerraban algo aún más significativo: una profunda credibilidad en mi trabajo y en la manera en que he asumido su defensa.

Su mensaje me recordó algo que, aunque parezca sencillo, tiene un enorme significado: detrás de cada representación legal existe alguien que deposita su confianza en nuestro conocimiento, nuestro criterio y nuestra capacidad para defender sus intereses.

Esa confianza constituye una responsabilidad que no se limita al momento de intervenir en una audiencia. Comienza mucho antes, en las horas de estudio, en la revisión de los antecedentes, en la construcción de una estrategia y en la búsqueda de los elementos que permitan presentar una defensa sólida. Y continúa durante todo el proceso, incluso cuando las circunstancias se tornan complejas y el resultado no depende exclusivamente de nuestro esfuerzo.

Hay casos sencillos y otros que exigen un análisis mucho más profundo. Algunos involucran reclamaciones económicas por daños y perjuicios; otros, además, ponen en juego algo difícil de cuantificar: la reputación y la palabra de una persona.

Y es que una causa no siempre termina en una cifra. En ocasiones, lo que está en discusión es la manera en que alguien será recordado, la responsabilidad que se le atribuye o la posibilidad de que su versión de los hechos sea escuchada y valorada conforme a derecho. Por eso, cada intervención merece ser asumida con seriedad.

No se trata simplemente de hablar ante una autoridad, sino de procurar que los hechos sean examinados, que los argumentos sean considerados y que las pretensiones de quienes acuden a estos tribunales encuentren una respuesta dentro del ordenamiento jurídico. En los juzgados de tránsito transcurren largas horas de trabajo. Las audiencias, las esperas, las exposiciones y las deliberaciones forman parte de una dinámica que no siempre resulta visible para quienes observan el proceso desde afuera. A veces, una jornada que parece breve termina extendiéndose mucho más de lo previsto. Sin embargo, cada minuto tiene un propósito: contribuir a esclarecer una controversia y permitir que la autoridad cuente con los elementos necesarios para resolver.

También, es importante reconocer el esfuerzo de quienes laboran en estas dependencias. No siempre se dispone de todos los recursos materiales, tecnológicos o humanos que facilitarían la atención al público. Aun así, hay funcionarios y autoridades que, desde sus respectivas responsabilidades, procuran cumplir con su labor y ofrecerla atención que merece cada ciudadano.

Reconocer esas limitaciones no significa ignorarlas. Significa comprender que detrás de cada escritorio también hay personas que enfrentan sus propios desafíos y que, en medio de las exigencias cotidianas, realizan esfuerzos que merecen ser reconocidos.

Me produce orgullo ejercer mi profesión en estos escenarios. Orgullo de estudiar, de prepararme, de defender una posición y de encontrar en cada causa una oportunidad para aprender. Porque ningún expediente es exactamente igual a otro, y cada controversia nos obliga a mirar los hechos desde una perspectiva distinta, a profundizaren el Derecho y a revisar nuestras propias certezas.

Con los años he comprendido que la experiencia no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino también en desarrollar la capacidad de escuchar, argumentar, reconocer matices, ver lo que no dicen las imágenes, escuchar y comprender que detrás de cada conflicto hay una realidad humana que merece ser tratada con dignidad.

Quizás esa sea una de las mayores satisfacciones de mi labor: saber que, mientras defiendo una causa, también continúo aprendiendo. Y cuando, al finalizar una jornada, recibo unas palabras de gratitud o de aliento de alguien que ha depositado su confianza en mí, recuerdo por qué vale la pena cada horade preparación, cada argumento estudiado y cada esfuerzo realizado.

Porque ejercer el derecho es mucho más que litigar. Es asumir una responsabilidad frente a quienes nos confían sus intereses, honrar la profesión que elegimos y comprender que, en cada audiencia, además de una controversia jurídica, hay personas que esperan ser escuchadas. Y mientras exista una causa que defender, habrá también una razón para seguir estudiando, aprendiendo y ejerciendo esta profesión con orgullo, respeto y compromiso.