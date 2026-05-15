Por carambola: ¡suerte, no habilidad! En billar introducir las “bolas objetivos” en las “troneras” en virtud de la destreza ajena no se considera una jugada digna. Así llegó “paso firme” al Poder. Circunstancia que lo obliga a atar su caballo solo de un lado.

Escogió a los jefes de la economía. En otras palabras, en la medida que carece de oxígeno propio, le urge el de los “poderosos”. Se trata de una inclinación confesada y que se evidencia en cada “paso firme” que se da en la actual administración. Cierto que es mucho el trabajo y el axioma de este empeño es el país, bajo una definición muy específica del mismo, por supuesto, pero el contenido de esa actuación está claro.

Los misiles lanzados al sindicalismo, los traspiés cometidos en materia fiscal, las concesiones formalizadas en el manejo de la seguridad social, la decapitación de conquistas populares y una política exterior genuflexa y entreguista, no dejan dudas sobre sus preferencias político-ideológicas. Otro ejemplo: la alineación con los “mata niños” sionistas. Isaac Herzog, presidente de Israel, no solo manchó desangre nuestro suelo con su presencia, sino que fue objeto de un “lavado de pies” en el Palacio de las Garzas. Herzog se hizo famoso diciendo en octubre de 2023: “No hay civiles inocentes en Gaza”.

Como presidente de un Estado merecía todos los honores relativos a su cargo, cierto, pero es innegable que los vientos internacionales soplan en dirección opuesta. En Resolución 3379 de 10/11/75, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que “ el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial”.

Después de Milei, autoproclamado el “más sionista del mundo”, en América Latina, el segundo puesto lo disputan nuestro presidente y el ex de Costa Rica, hoy super ministro allá. Repasemos algunas expresiones de los genocidas admirados por el presidente panameño. Nissim Vaturi, vicepresidente del Knesset:

“Gaza y su gente deben ser quemados”. Moshe Feiglin, Político Israelí: “El enemigo no es Hamás. Cada niño, cada bebé en Gaza es el enemigo. Debemos conquistar Gaza y colonizarla y no dejar

ni un solo niño gazatí allí”. Amichay Eliyahu, ministro de Patrimonio: “El ejército debe encontrar formas más dolorosas que la muerte para los civiles en Gaza. Matarlos no es suficiente.” Los colores se aclaran. Ehud Olmert, ex primer ministro: “La verdadera amenaza de Israel, no es Hamás, no es Hezbollah, ni tampoco Irán, son los extremistas mesiánicos que dirigen el actual gobierno”. El historiador y escritor israelí, Amos Goldberg: “La deshumanización de los palestinos por Israel es repugnante”.

Yair Golan, ex general y político israelí: “Un país sensato no libra guerras contra civiles, no mata bebés por diversión y no lleva a cabo desplazamientos masivos de población”. Yeshayahu Leibowitz, gran pensador israelí: “si Israel no separaba la Iglesia del Estado, daría lugar a un rabinato corrupto que deformaría el judaísmo en un culto fascista.

El nacionalismo religioso es a la religión lo que el nacional socialismo fue al socialismo”. Aunque con iguales raíces, judaísmo y sionismo no son lo mismo, por lo menos en los métodos.

En 1937 lo puso en duda David Ben Gurion: “El mapa actual de Palestina fue trazado por el mandato británico. El pueblo judíotiene otro mapa que nuestros jóvenes y adultos deben esforzarse por cumplir: desde el Nilo hasta el Éufrates”.