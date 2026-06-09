Memorias de la estación del ferrocarril de Balboa

La estación del ferrocarril en Balboa en otrora era prácticamente la parada que iba hacia el puerto de Balboa cuando traía la mercancía de Colón. Esa parada era prácticamente de vuelta de allá para acá. Esa estación fue eliminada, porque con el Tratado Remón Eisenhower se acortó la distancia de la ruta del ferrocarril de Balboa a Corozal.

Carlos Eduardo Rodríguez en nota publicada el 09 de septiembre de 2023 en la Estrella de Panamá señala que la estación homóloga planificada en 1915 para la Zona del Canal formaba parte del conjunto de Balboa Heights en Ancón, la capital del centro cívico y administrativo de la Zona del Canal. La particularidad de la estación de tren era su ubicación, pues se encontraba en las cercanías del muelle del mismo nombre, Balboa docks, en el recién construido Canal de Panamá y, por tanto, un lugar de embarque y desembarque de viajeros: era el inicio de una nueva era en las comunicaciones, quedando atrás las glorias pasadas del Gold Rush y de la conexión ferroviaria transístmica. Un lugar estratégico, en las inmediaciones del puerto y según la planificación zoneíta, de la entonces futura base de la fuerza aérea de Albrook, Diablo Heights y varias instalaciones del ejército de Estados Unidos.

En efecto, el tren sufrió la corrosión con el pasar de los años. Esa estación data de los años veinte y treinta en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Esta ruta ferroviaria fue poco a poco puesta en desuso. En los años ochenta ciertos vestigios de ese florecer del tren fueron a parar a lugares de compra y venta o sitios abandonados. Cabe señalar que la estación en el Caribe debido a los constantes incendios en Colón se reestructuró varias veces.

El autor citado en otra nota titulada la plaza de la estación, espacio de confluencia y representación de la ciudad de Panamá señala que Estados Unidos era propietaria de la estación, dos muelles, edificios secundarios, tiendas y varias parcelas de tierra dentro de los límites de la ciudad. La Isthmian Canal Comission había realizado trabajos de saneamiento en 1909 en el área que además era el punto de enlace con el barrio de Balboa, frontera de la Zona del Canal. Una cosa que mencionar es que la estación de la Ciénaga fue muy popular durante estos años.

Algo que preocupa es que la antigua estación de Balboa quiere ser demolida. Una operación totalmente comercial; ya que el lugar emblemático es ocupado por una franquicia conocida que está desalojando con preocupación el lugar. En la memoria de los más adultos quedan esos recorridos por los paisajes de la ruta de plata durante los primeros cincuenta años de vida republicana. En esos años en esta estación de Balboa se palpa el boom económico de la Zona del Canal.

El autor en mención señala que el trayecto ferroviario entre Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico que se realizaba en 90 minutos a un costo de US$1,25 por trayecto o US$2,00 de ida y vuelta deja de funcionar en los años 60 por unos tratados, cuando el ferrocarril pasa a la jurisdicción de Panamá y las estaciones adquieren nuevos usos o son abandonadas.

Finalmente, creo que una buena propuesta sería declarar estos vestigios de nuestra historia patrimonio de la nación. Igualmente, estoy convencido que rescatar en un museo la historia de este bien nacional ayudaría a preservar los nexos con los pueblos de la ruta y el sentir hanseático de nuestro país, Panamá.