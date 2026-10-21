Modelos de negocios sísmicos: cuando el entorno se mueve, los negocios también

Hay fenómenos que nos duelen y que preferiríamos no recordar. El COVID-19 y el reciente terremoto en Panamá son muy distintos y están lejos uno del otro, pero desde el mundo empresarial comparten una lección valiosa: cuando el entorno cambia, los negocios que se mueven con él son los que sobreviven y crecen.

Dos sacudidas, dos ritmos

El COVID llegó con alerta. Hubo noticias, señales y tiempo, aunque poco, para prepararse. Las empresas se adaptaron de manera prolongada, con los recursos que tenían. El sismo, en cambio, no avisó. Exigió una reacción inmediata y nos tomó por sorpresa. Y así se comportaron también los modelos de negocio: unos se transformaron poco a poco; otros tuvieron que moverse al instante.

A estos últimos los llamo modelos de negocios sísmicos: aquellos que nacen o se reinventan como respuesta a una sacudida repentina del entorno, atendiendo una necesidad que antes no era urgente o que simplemente no existía.

¿Qué negocios comenzaron a moverse?

Comida rápida y food trucks. Sin tiempo ni condiciones para cocinar, la alimentación práctica y móvil ganó protagonismo.

Vivienda de un solo piso. La incertidumbre sobre futuros temblores cambia lo que la gente busca al comprar.

Seguros. Las aseguradoras reevalúan riesgos y coberturas; algunas limitan ciertas pólizas. Al mismo tiempo, las personas descubren la importancia de estar protegidas, lo que abre espacio a productos más claros y a medida.

Ingenieros y arquitectos. Surgen servicios de verificación, inspección y validación estructural que antes pocos solicitaban.

Coaches y psicólogos. Una magnitud como esta deja secuelas de estrés, ansiedad y preocupación. El acompañamiento emocional pasa de ser un lujo a una necesidad.

Construcción con mayor seguridad estructural. La seguridad deja de ser un detalle técnico y se vuelve un argumento de venta.

Financiamiento a tasas menores para negocios afectados, que permite reconstruir y volver a operar.

La lección para el empresario

Observe lo que tienen en común: ninguno inventó una necesidad, la detectaron a tiempo. Cada uno miró el cambio en su entorno, entendió qué había dejado de ser suficiente y ofreció una respuesta útil.

Esta no es una invitación a lucrarse del dolor ajeno. Es una invitación a servir mejor. Los modelos sísmicos más sólidos son los que nacen de la empatía y de resolver un problema real.

Por eso, la pregunta no es cuándo vendrá la próxima sacudida, sino si su negocio está leyendo las señales del entorno. Pregúntese:

¿Qué necesidades nuevas tienen hoy mis clientes?

¿Qué servicio o producto mío podría adaptarse para responderlas?

¿Qué parte de mi negocio es frágil y necesita reforzarse antes de que algo la mueva?

El empresario que aprende a moverse con el entorno no depende de que llegue una crisis para reinventarse. La adaptación puede ser un remedio temporal porque necesitarás siempre recursos y la empresa debe empezar a respirar sola, lo ideal es anticiparse siempre