Después de tres meses de intenso invierno ártico, los océanos en el hemisferio norte todavía presentan temperaturas alarmantemente altas. Y se prevé que la situación empeore. Las investigaciones sugieren que, para 2050, los océanos llegarán a sus umbrales históricos y como consecuencia los huracanes serán más fuertes y la subida del nivel del mar traerá condiciones insostenibles para la vida marina. En otras palabras, nuestros mares se verán alterados en cuestión de décadas.

2050 es un año en el que muchas personas que están vivas hoy seguirán viviendo, presenciando las consecuencias de nuestras acciones actuales. Pero la Tierra tiene muchos milenios por delante, y ese futuro lejano está siendo moldeado por la quema de combustibles fósiles que se está produciendo ahora mismo. Si continuamos por este camino, los océanos y las condiciones de vida en la Tierra podrían transformarse irrevocablemente en los próximos siglos.

Trate de recordar aquella famosa imagen de nuestro planeta Tierra desde el espacio cuando en 1994 Carl Sagan denominó “pálido punto azul”. Ahora imagínese dentro de unos siglos una foto de nuestro planeta. El océano seguirá siendo azul y hermoso, pero incluso desde el espacio, se notaría que algo es diferente. Y cuanto más cerca se estuviera de las olas, más claramente se vería cómo las cosas han cambiado. Enseguida se notaría agua en las regiones polares de la Tierra: enormes extensiones de océano que no se habían visto en el pasado, porque habían estado bajo el hielo marino. Groenlandia y la Antártida han estado perdiendo hielo de forma constante durante décadas, e incluso hasta ahora, los cambios que hemos visto son más pronunciados que cualquiera que hubiéramos proyectado. Si el calentamiento global alcanza y se mantiene en el rango de 2 a 3 grados Celsius por encima de las normas preindustriales, la capa de hielo de la Antártida Occidental podría perderse casi por completo e irreversiblemente en los próximos siglos.

También se podría observar, con la ayuda de satélites de observación de la Tierra, que la forma en que se mueven los océanos ha cambiado. Las temperaturas más cálidas y el deshielo del hielo de agua dulce pueden haber debilitado ya el sistema de corrientes transportadoras en el Atlántico que lleva agua cálida al norte y agua fría al sur, lo cual es importante para la distribución de nutrientes a los ecosistemas marinos y la regulación de las temperaturas en Europa. Este es uno de los principales puntos de no retorno para el clima de la Tierra, pero los expertos no están seguros de cuándo podría colapsar exactamente.

Curiosamente, predecir líneas de tiempo tan distantes es más fácil que mirar hacia adelante unos pocos cientos de años. Innumerables variables pueden cambiar el futuro medido en siglos: cambios en las políticas, un enfoque significativo en las fuentes de energía renovables, soluciones de ingeniería que extraen el dióxido de carbono de los mares y la atmósfera. Pero podemos estar seguros de que nos quedaremos atrapados con océanos transformados durante miles de años. Eventualmente, dentro de cientos de miles de años, todo el dióxido de carbono que los humanos actualmente emiten a la atmósfera quedará enterrado en el lecho marino; si las emisiones disminuyen en el futuro, los océanos podrían volver a su estado preindustrial después de ese gran enterramiento. Pero eso está tan lejos que, para nosotros, los efectos del cambio climático serán prácticamente permanentes. Nuestros océanos, a gran escala, pueden soportar mucho, pero nosotros no. La idea de esa permanencia es escalofriante. La presencia de la humanidad en la Tierra puede ser apenas un instante en la historia de nuestro planeta, y, sin embargo, hemos tomado una decisión que afectará el curso del universo.

Como sabemos, la Tierra posee los únicos océanos habitables que conocemos, a pesar de que el cosmos es experto en la formación de nuevos planetas alrededor de soles lejanos. Hemos visto fotos de docenas de estrellas rodeadas de discos giratorios de gas y polvo, la materia que eventualmente puede aglutinarse para formar mundos enteros. Quizás existan muchas otras Tierras ahí fuera, y sus habitantes, al igual que nosotros, las hayan modificado. Por lo general, cuando los científicos y escritores imaginan tales modificaciones, visualizan esferas que envuelven planetas para aprovechar la energía solar, u otra megaestructura destinada a sustentar la vida, algo que señale una existencia más iluminada y armoniosa. Sin duda, los humanos estamos creando tecnologías impresionantes que sustentan la vida. Pero parece posible que nuestra huella cósmica más duradera, en cambio, complique las cosas para nuestros océanos, los seres que los habitan y para nosotros mismos.

Es importante tomar nota sobre nuestra realidad y comenzar a preservar nuestro planeta con más responsabilidad y cuidar ese “pálido punto azul” con más amabilidad, porque es el único hogar que tenemos y por ahora el único que hemos conocido.