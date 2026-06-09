Nutrición en estudiantes y más

Recientemente salió un artículo sobre los almuerzos escolares y nutrición de galleta y leche en nuestros centros escolares públicos.

Soy la primera en apoyar temas sociales, sobre todo con adultos mayores, y niños, porque son el ayer, el hoy y el futuro intergeneracional.

Que fácil sería contar con la buena voluntad de las autoridades, y hacer un plan bien organizado del mismo, en conjunto con nutricionistas idóneos y empresas serias distribuidoras de alimentos, ya sea nacionales o extranjeras que colaboren satisfactoriamente en beneficio de nuestros niños y adultos mayores.

Si, vemos que el MEDUCA hace un esfuerzo, pero no han publicado el plan al público... no sabemos qué asesoría tienen.

Existe un plan nacional de gobierno, sin el vaivén de los distintos gobiernos que sea bien organizado para este menester? O todo se vuelve político?

También sostiene el artículo el comentario de un estudiante de 17 anos...creo que ese plan debe destinarse como plan piloto primordialmente a niños de primaria. Enseñándoles a pescar, y no darles el pescado, .. Hay que ser parte de la solución, no del problema.

El gobierno no puede sostener todo. La crisis mundial está muy seria.

Y hacerlo un proyecto familiar. Tanto padres como estudiantes, colaboran en escuelas? Voluntariado en fundaciones? Ofrecerse para cuidar mascotas, jardín, ayudar a personas mayores con limitaciones físicas. O sea, las oportunidades llueven para crear ingresos.. y enseñar al estudiante que hay que trabajar para ganarse las cosas.

Hacen algún tema de artesanías, en la computadora, usar sus talentos que deben ser super variados, hacer alianzas con profesionales de hacerles escritos, llamadas por teléfono, plantar para vender, plantar en sus casas para tener hortalizas y comida, como frutas, vegetales. Tan fácil que es recibir alimento de la naturaleza como papaya, mango, aguacate, ajíes, cilantro, yuca, ñame, otoe, camote, lechuga y mucho más, que aportan fibra, proteína y grasas vegetales tan nutritivas. ¿Lo hacen?

Si no tienen terreno propio, tendrán un vecino o familiar que si lo tienen. Sobre todo fuera de la ciudad. En fin, hay infinidad de cosas que pueden hacer...y producir.

Y otro asunto, es que funcionarios de alta jerarquía, digamos diputados, ministros, asesores, directores de grandes organizaciones nacionales o internacionales, diplomáticos y tantos otros con salarios faraónicos, puedan colaborar y regresar algo a la comunidad que paga sus salarios, bien planeado, con ánimo de ayudar genuinamente y no solamente para la fotografía política?

Pero no... están tan ocupados en hacer política barata, generar más partidos para dividir a la ciudadanía, y ver como ganan contratos estatales que no piensan en aquellos que necesitan y luchan día a día por sobrevivir honestamente. ¿Hasta cuándo?

Aunque hay que admitir que hay muchísimas personas genuinamente caritativas que lo hacen. Pero en lo privado.

Resaltar y apoyar aquellas fundaciones y clubes cívicos que hacen lo que pueden. Porque hay jóvenes ya cerca de la mayoría de edad, que han tenido que descuidar sus estudios para ayudar a sostener sus familias.

Hacer una campaña de educación nutricional hacia los niños, impulsados por jugadores de la Marea Roja u otros rostros que son ejemplo de éxito. Competencia entre estudiantes de programas nutritivos. Ser creativos.

Como ejemplo, y cito sugerencias de un colega empresario y escritor: “un proyecto de orientación vocacional que el MEDUCA pudiera estructurar formalmente, con propuestas concretas.

Que empresas panameñas adopten colegios públicos, u hogares de adultos mayores, y asuman compromisos específicos como el comedor, pintura, mantenimiento, o lo que cada colegio u hogar necesite. Sin donar dinero al gobierno, sino ejecutándose directamente con su propio personal, en programas de responsabilidad empresarial o como voluntariado. ¿Sabe cuánto gana una empresa con eso? Integración de equipos, sentido de propósito, cultura corporativa, y un vínculo real con la comunidad. Todos ganan. Un win-win

Estamos en épocas tan difíciles mundialmente que solamente la unión ciudadana en total armonía puede salvar situaciones, siempre con Dios por delante. Con caridad, convicción, humanidad, humildad y unidad.

Lo estamos haciendo? Vemos las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros habitantes y compartimos? O solamente usamos aquella célebre frase: ¿Qué hay p’a mi?

Este gobierno ha implementado varios proyectos buenos para el país, pero no puede solo, ni son suficientes. Necesita la cooperación ciudadana. Animo ¡