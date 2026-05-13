Panamá (2026–2035): de centro bancario a hub de datos e IA

El modelo que en 1970 convirtió a Panamá en plataforma bancaria internacional —basado en la dolarización, conectividad y secreto bancario — está agotado como motor único de crecimiento. Si bien el Centro Bancario Internacional (CBI) luce sólido con activos por US$164,208 millones a marzo de 2026, su naturaleza ha cambiado: ya no es el ancla del financiamiento doméstico, sino una plataforma de intermediación regional donde el crédito interno se ha estancado. Pero sigue, y seguirá siendo, uno de los principales motores de nuestra economía, siempre y cuando tomemos algunas decisiones para hacerlo mejor y más competitivo.

Una propuesta estratégica para la próxima década pudiera consistir en superponer nuevas capas tecnológicas y energéticas sobre nuestra infraestructura financiera existente. Al igual que Singapur, Panamá debe evolucionar hacia un núcleo de activos digitales sin renunciar a la banca tradicional.

1. CBI 2.0 y Open Finance: Aprovechar la masa crítica de la banca para absorber el ecosistema fintech, utilizando marcos regulatorios modernos para crear un sandbox operativo.

2. Hub de Datos y Nube: Capitalizar el aterrizaje físico del 90% del tráfico de datos regional y el 100% del tráfico de internet. Debemos pasar de ser un punto de tránsito a un centro de cloud a escala global.

3. Inteligencia Artificial Aplicada: Panamá tiene la oportunidad de ser el hub regional de inferencia y despliegue de IA para sectores clave como logística, banca y salud, aprovechando nuestra baja latencia y energía limpia.

4. Energía como Ventaja Estratégica: Con una matriz energética que apunta al 85% renovable, el país posee el recurso más crítico para la IA: electricidad abundante y barata.

5. La Opción Nuclear Modular (SMR): Para garantizar un flujo continuo (baseload) libre de carbono, Panamá debe habilitar la regulación para reactores modulares pequeños (SMR). Esto permitiría un modelo de “Power-as-a-Service” directamente para campus de centros de datos de grandes empresas tecnológicas (hyperscalers).

Para que esta visión se materialice, el país debe enfrentar tres obstáculos críticos:

• Talento: Existe una falta de masa crítica de ingenieros de datos y científicos de IA.

• Institucionalidad: Es necesaria una autoridad coordinadora con peso político real, similar a la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).

• Ventana Competitiva: Los grandes jugadores tecnológicos están definiendo sus arquitecturas regionales ahora. Si Panamá no actúa entre 2026 y 2028, el costo de entrada será prohibitivo.

El argumento es aritmético, no ideológico. Tenemos los activos financieros, la conectividad y la matriz energética. Solo falta la decisión política de integrar estos elementos en una sola visión de país, tal como se hizo en 1970.