Panamá, de conectarse con el mundo a conectarse consigo mismo

Panamá ha construido su historia reciente sobre una ventaja clara: su capacidad de conectar al mundo. El Canal, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, el ferrocarril, la logística y su posición geográfica estratégica le dieron al país un rol transcendental que lo proyectó mundialmente. Sin embargo, ese mismo modelo que funcionó hacia afuera dejó una deuda pendiente hacia adentro: integrar el territorio nacional con la misma eficiencia y eficacia. Hoy, ese es el verdadero punto de inflexión y divisor de agua para la sostenibilidad del crecimiento interno panameño.

Un conjunto de megaobras - entre ellas el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el Corredor Ferroviario Nacional, el Corredor de las Playas, los Proyectos de APPs de Carreteras y otros proyectos de infraestructura estratégica - están redefiniendo la forma en que el país se relaciona consigo mismo. No se trata de iniciativas aisladas, sino de respuestas articuladas a una presión acumulada durante años y tal vez décadas: costos logísticos elevados, regiones con potencial subutilizado, limitaciones en el acceso a polos turísticos y una infraestructura que no creció al mismo ritmo que la demanda, quedando rezagada en el tiempo y casi que obsoleta para un país que tiene como bandera la logística eficiente.

Cuando se observa este conjunto de proyectos en perspectiva, su dimensión cambia por completo. Va más allá de mover personas y/o carga, y pasan a transformar la estructura económica del país. En economías como la panameña, donde los costos logísticos pueden representar entre el 15% y el 30% del valor de un producto, cualquier mejora en eficiencia tiene un impacto directo en la competitividad. La infraestructura moderna de transporte -multimodal - ha demostrado reducir esos costos de forma significativa, permitiendo que sectores como la agroindustria, el comercio y la exportación operen con mayor margen y acceso a mercados, siendo más competitivos con otros mercados donde estos productos de bandera panameña pelean espacio para entrar y competir. Pero más allá de esa eficiencia, el verdadero valor está en la derrama económica que se genera alrededor, cada nodo de conexión activa comercio, servicios, vivienda y logística, y cada tramo del recorrido comienza a estructurar un ecosistema económico que no existía antes, creando una cadena de crecimiento orgánico en las zonas aledañas donde estas arterias transportan y fomentan el desarrollo económico.

Países que han apostado por transformaciones integrales de infraestructura han logrado conectar a su población en ejes económicos comunes, reducir tiempos de traslado de forma drástica y activar regiones intermedias que antes no participaban plenamente del desarrollo.

Es precisamente por ese nivel de impacto que estas obras generan cuestionamientos. Dilaciones en etapas iniciales, dudas sobre trazados, preocupaciones ambientales y/o sociales forman parte natural de cualquier proceso de transformación estructural. El tema no está en cuestionar, sino en analizar de forma incompleta. Porque si algo ha demostrado la experiencia global es que más del 70% de los megaproyectos presentan desviaciones en tiempo y/o costo cuando no están bien estructurados desde el inicio. Esto cambia la conversación: los retos no comienzan en la construcción, comienzan en la planificación correcta y eficaz del proyecto con todos los stakeholders.

Ahí es donde se define todo lo demás. Los estudios permiten validar si el proyecto será viable. Las evaluaciones ambientales identifican impactos y diseñan medidas de mitigación para garantizar sostenibilidad. Las consultas sociales anticipan conflictos y fortalecen la relación con comunidades. La estructuración financiera asegura que la obra no solo se construya, sino que pueda operar en el tiempo. Todo eso ocurre antes, y todo eso condiciona el resultado final. Sin embargo, la fase inicial también puede extenderse por factores externos al proyecto: presiones fiscales, volatilidad en costos de construcción, condiciones del financiamiento o comportamiento de los mercados de materiales. Por eso, la diferencia entre un atraso y una estructuración eficaz no siempre es evidente desde afuera; depende de si el tiempo invertido resuelve riesgos reales o simplemente acumula inercia institucional.

Panamá está entrando en una etapa donde estas decisiones son inevitables e impostergables. Y cuando un país decide avanzar en esa dirección, lo que está haciendo no es solo construir infraestructura, está construyendo futuro para todo un país.