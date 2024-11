Par-lamentos

Una estructura colegiada con base jerárquica igualitaria, cuyo principio es la representación, y cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Vaya que pegamos lejos. Aquí en Tierras Partidas, tenemos un hemiciclo, pero no hacen nada ni parecido a lo que por definición debía ser la razón de su existencia.

En Tierras Partidas existen dos facciones. Está la facción vieja, bajo la bandera de CORRUPTO (COalición Repetida de RUfianes y Politicuchos Totalmente Ordinarios), quienes logran subsistir mediante leyes que ellos mismos hicieron, y apoyados por un pueblo ignorante que los elige, para luego quejarse de lo mal que va el país. En contraparte, se encuentra la facción nueva, el IR (Integridad Real), compuesta por gente educada, sin previa experiencia en las sucias artimañas políticas de los CORRUPTOs.

A pesar de estar compuesto por personas con prontuarios delictivos más amplios que sus CV´s, CORRUPTO viene reinando desde hace décadas. Antes, le hacían ver a la gente de Tierras Partidas que eran una serie de partidos que se oponían entre sí. Después de la última elección, quedó en evidencia que siempre fueron la misma vaina. Ahora, si bien son mayoría y siguen vendiéndose a los torcidos apetitos de sus capos, una parte de la ciudadanía, harta de lo mismo, le dio oportunidad a los representantes del IR.

El gran mérito de la ciudadanía que eligió a los candidatos del IR es que el país se entera de todas las bajezas que los representantes de CORRUPTO vienen haciendo desde siempre. Y cada vez son más los ciudadanos que aplauden de pie a los que han venido demostrando que sí cumplen lo que dicen. ¡Qué Viva el IR!

En Tierras Partidas no tenemos un Parlamento. Tenemos un par-lamento. Morfológicamente, Par, que viene de a dos. Lamento, queja con muestras de aflicción. Es lo que realmente venimos eligiendo. Pero, ¿es lo que merecemos?

Desde que entramos en la era dizque democrática, el mismo partido que reprimió al país ha vuelto al poder, con consecuencias peores cada vez. Y la gente sigue eligiendo CORRUPTO´s.

En vez de una Constitución, acá tenemos un folleto de instrucciones de “Cómo mantener un país en el subdesarrollo”. Administración tras administración, haciendo exactamente lo mismo. Dicen una cosa y hacen lo contrario.

Gabinetes que, si bien se mostraban capaces en inicio, no aguantaron la primera torcida de brazos de los de siempre, y después de prometer logros y mejoras, terminan entregando exactamente lo mismo. Presupuestos para mantener ricos a los CORRUPTO´s, y al pueblo, jodido.

¿Por qué seguir manteniendo parásitos, en vez de invertir en lo que se necesita para lograr el tan ansiado desarrollo? ¿Cómo deciden por nosotros los que no saben producir?

Mientras no se renueve la Constitución, nada cambia. Y todo se mantiene igual, so pretexto de “es que la Ley es así”. Bajo esa frasesita se vienen escudando los que entran como eminencias, y salen como genuflexos y dependientes al poder.

Que sea legal no lo hace moral. Lo malo es malo, aún si lo hace la mayoría. Lo bueno es bueno, aunque cada vez sea más escaso.

Hace falta que los buenos ciudadanos se unan. No podemos seguir cometiendo el error de separar la fuerza opositora, que es la mayoría, pues la bandera de los CORRUPTO ganó por apenas una tercera parte de la población.

Eso quiere decir que dos terceras partes de la población no aprueba a CORRUPTO. Entonces, debemos recordar que, en Tierras Partidas y en todos lados, la mayoría manda.

Para ello, hacen falta unas mejoras urgentes a las leyes que no sean morales, precisamente porque son elucubraciones de CORRUPTO, bajo una de las tantas banderas que utilizó. Renovar la Constitución, eliminando la reelección inmediata, y eliminando de por vida a todo aquel que haya sido mencionado por actos en contra del país, y del buen actuar. No más CORRUPTO iletrado haciendo leyes de sastre para delincuentes.

También, se volvió necesaria la segunda vuelta. No más aguantar administraciones que no ganen con el aval de la mayoría, sino con un “peor es nada” porque eso es legal. Se necesita un Parlamento, y no un organismo que lo único que hace es generar quejas que nunca vienen de una en una, sino por pares. No más par-lamento. Se necesita un hemiciclo que represente y garantice el cumplimiento de la voluntad popular, no los deseos de Alí-babá.

La gente en Tierras Partidas va despertando poco a poco. Cada vez, les toma menos tiempo desenmascarar los esperpentos enquistados en las filas de CORRUPTO, y se deciden por elegir a más miembros del IR.

La crisis que azota al planeta es resultado de que en demasiados países se tienen par-lamentos en vez de buenos y capaces funcionarios. Tal vez sea momento de copiar a los amigos de Tierras Partidas, que poco a poco van aprendiendo de sus errores, y de manera proporcional aseguran mejores días por venir.

IR es un verbo, que surge de una sugerencia, vamos. Los verbos son acción. Los discursos vacíos son corrupción. Cada día elegimos. Hagámoslo bien. No sólo digamos que lo haremos.

Dios nos guíe.